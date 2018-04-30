«صدور چک بدون پشتوانه» و «مهریه» در صدر جرائم غیر عمد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جولایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۱۲ هزار و ۷۶ زندانی جرائم غیرعمد در بند حضور دارند، ابراز داشت: صدور چک بدون پشتوانه و مهریه، بیشترین سهم جرائم غیر عمد کشور است.

وی با بیان اینکه طی سال جاری برگزاری ۳۵۰ جشن گل‌ریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد پیش‌بینی‌ شده است، افزود: سال گذشته در قالب مراسم‌ مختلف و با تلاش ستاد دیه ۱۰ هزار و ۶۷۹ نفر زندانی جرائم غیرعمد با ۹۷۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بدهی آزاد شده و به کانون خانواده بازگشتند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه ۱۲هزار زندانی کشور برای آزادی به ۹۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند، ابراز داشت: حدود ۸ هزار نفر از این احکام محکومان جرائم مالی، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مهریه، ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر دیه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر نفقه و ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر محکومان قتل شبه عمد و غیر عمد را شامل می‌شوند.

جولایی در ادامه تصریح کرد: ورود خیران و نیکوکاران در این بخش می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد پویش‌هایی از قبیل «ارمغان آزادی» و « زندان جای مادران نیست» یا ساخت مجموعه‌های هنری که توجه عموم را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد جلب کند می‌تواند به این جریان تسریع بخشد.

وی بابیان اینکه سال گذشته بیش از ۸ هزار نیکوکار با پرداخت رقمی معادل ۴۵۰ میلیون تومان توانستند سهم بسزایی در آزادی زندانیان ایفا کنند، افزود: بسیاری از طلبکاران و اولیاء دم با نیت تسریع درروند آزادی‌ها از حقوق حقه خود گذشت می‌کنند که این‌گونه اقدامات باید در جامعه بیش‌ازپیش فرهنگ‌سازی شود.

هموطنان از طریق سامانه # ۷۷۷۷*۷۸۰* می‌توانند کمک‌های خود را از یک هزار تا ۲۰۰ هزار تومان برای آزادی زندانیان غیر عمد واریز کنند و اگر می خواهند تنها در آزادی زندانیان زن مشارکت داشته باشند، می‌توانند مبالغ خود را به واسطه وارد کردن کد دستوری # ۱۰۱ * ۷۸۰ * یا با پرداخت از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۷۵۰۳ انجام دهند.