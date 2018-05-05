ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی اش از هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر گفت: لیگ امسال چند بُعدی بود، هم محسنات داشت و هم معایب. با توجه به اینکه در سال جام‌جهانی هستیم، لیگ سرعت خوبی پیدا کرده بود، بازیکنان انگیزه‌های زیادی داشتند و جوانگرایی در فوتبال ما پاسخ مثبت داده است.

وی ادامه داد: شاید یکی از مشکلات فوتبال ما، تعطیلات پی‌درپی لیگ به خاطر اردوهای تیم ملی بود که تا حدودی برخی سرمربیان را دچار سردرگمی کرده بود و آنها باید چندین بار برای آماده نگه داشتن بازیکنانشان، بدنسازی‌های مختلفی را در دستور کار قرار می‌دادند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال افزود: تیم‌هایی مثل تراکتورسازی، سپاهان، استقلال و ذوب‌آهن، نیم‌فصل اول شرایط خوبی نداشتند. ذوب و استقلال با شروع نیم‌فصل دوم، از تراکتور و سپاهان جدا شدند و نتایج قابل قبولی کسب کردند، اما متأسفانه دو تیم همیشه مدعی یعنی تراکتور و سپاهان عملکرد قابل قبولی نداشتند و حتی سپاهان تا رده چهاردهم جدول هم پایین آمد. بعضی اوقات زمزمه اینکه به لیگ یک سقوط کند هم به وجود آمده بود.

همدانی تصریح کرد: امسال جوانان درخشش خوبی داشتند، به عنوان مثال دلفی را باید نام ببرم، یک بازیکن بسیار خوب است و می‌تواند یک فرهاد مجیدی شود. برخی مربیان مثل جلالی، ویسی و علی دایی با تغییرات و جوانگرایی که در تیمشان به وجود آوردند، نشان دادند که می‌توان به بازیکنان بی‌نام و نشان هم تکیه کرد و از آنان شاهد یک فوتبال زیبا بود. اگرچه این روزها مدیران فوتبالی ما کم‌طاقت و نتیجه‌گرا هستند و برای حفظ صندلی خود، مربیان را تغییر می‌دهند؛ این مدیران به خاطر اینکه در فوتبال بمانند، تمام شکست‌ها و مشکلات را به گردن سرمربی‌ها می‌اندازند و با تعویض زودهنگام آنها، اجازه نمی‌دهند که یک مربی تفکرات خود را در زمین پیاده کند و برای کار، زمان و امنیت شغلی داشته باشد.

وی در خصوص سقوط سیاه‌جامگان و نفت به لیگ یکم گفت: متأسفانه باید این موضوع را موشکافانه بررسی کنیم، زیرا دو تیم قدیمی و ریشه‌دار فوتبال ما به راحتی با لیگ برتر خداحافظی کردند و باید فصل آینده در لیگ یک حضور داشته باشند، اما باید به این نکته توجه کنیم که این دو تیم می‌توانستند با مدیریت صحیح و نظم و انضباط در لیگ برتر بمانند. اتفاقاتی که برای این دو تیم رخ داد، باعث شد تا چند هفته زودتر همه بدانند که این دو تیم گزینه‌های سقوط به لیگ یک هستند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درباره قهرمانی پرسپولیس تأکید کرد: این تیم توانست با عملکرد خوبی که در نیم‌فصل اول داشت، امتیازات لازم را کسب و در پایان فصل به قهرمانی برسد. البته عملکرد شفر هم در نیم‌فصل عالی بود و باید قبول کنیم که برانکو در عرض دو سال توانست پرسپولیس را به جایگاهش برساند، ولی شفر در عرض ۶ ماه و آن هم با مشکلاتی که استقلال داشت، این کار مهم را انجام داد.

همدانی در خصوص عملکرد استقلال در لیگ هفدهم گفت: آبی‌پوشان شروع بدی داشتند، علیرضا منصوریان دستش بسته بود، تلاش خود را انجام داد، اما نتوانست بر مشکلات فائق آید و در اوایل فصل بود که جای خود را به شفر داد. در آن زمان استقلال از شرایط روحی و روانی برخوردار نبود، اما سرمربی حرفه‌ای آلمانی آبی‌پوشان از لحاظ روحی و روانی بازیکنان را به شرایط ایده‌آل رساند و توانست به آنها تفهیم تاکتیکی کند و رفته‌رفته دیدیم که استقلال بازی به بازی بهتر شد. آنها توانستند در لیگ قهرمانان با اینکه در گروه مرگ قرار دارند، به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کنند و این نشان‌دهنده شخصیت تیمی استقلال است.

وی درباره دیدار فینال جام‌حذفی بین استقلال و خونه به خونه بابل اظهار داشت: جام‌حذفی همیشه شرایط خاص خودش را داشته و تیم‌های بزرگ توسط تیم‌های بی‌نام و نشان حذف شده‌اند. البته استقلال در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد و می‌تواند خونه به خونه را شکست دهد، اما بازیکنان استقلال باید بدانند که نباید این تیم را دستکم بگیرند، زیرا همین مسئله باعث خواهد شد تا به راحتی جام را از دست بدهند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در پایان در خصوص دو دیدار رفت و برگشت آبی‌پوشان برابر ذوب‌آهن از مرحله حذفی لیگ قهرمانان خاطرنشان کرد: دو تیم شناخت خوبی از یکدیگر دارند، البته همه دوست داشتند ذوب و استقلال در این مرحله به ملاقات هم نروند، اما این اتفاق افتاد و اعتقاد دارم با آمادگی که هر دو تیم دارند، هر تیمی که بتواند از لحظه‌ها بهتر استفاده کند، به دورِ بعد لیگ قهرمانان صعود خواهد کرد.