به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در نهایت با برگزاری رقابت همزمان اوزان ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم رده سنی جوانان به میزبانی شهر اورگنج ازبکستان به پایان رسید.

برهمین اساس علیرضا زارع پور و امیر عزیزی ملی پوشان دسته ۱۰۵ کیلوگرم و محمدحسین رئیسی و آرمان محمدزاده وزنه برداران دسته ۱۰۵+ کیلوگرم کشورمان از ساعت ۱۵ به روی تخته این مسابقات رفتند و در پایان محمدزاده صاحب سه مدال طلا، رئیسی نشان دو نقره و عزیزی سه گردن آویز برنز شدند.

علیرضا زارع پور، در حرکت یکضرب فقط در اولین انتخاب موفق بود و تنها وزنه ۱۵۰ کیلویی را مهار کرد و وزنه های ۱۵۵ و ۱۵۶ کیلوگرم را نتوانست به ثبت برساند تا در جایگاه پنجم دسته ۱۰۵ کیلوگرم قرار گیرد. وی در حرکت دوضرب وزنه های ۱۶۵ و ۱۸۳ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۹۱ کیلویی نشد تا در حرکت دوضرب به مقام پنجم برسد و با مجموع ۳۳۳ کیلوگرم پنجم به کار خود پایان داد.

امیر عزیزی دیگر وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان دو وزنه ۱۵۶ و ۱۶۲ کیلویی را مهار کرد ولی وزنه ۱۶۹ کیلوگرم را بالای سر نبرد و به مدال برنز حرکت یکضرب دست یافت. وی در اولین حرکت دوضرب خود وزنه ۱۹۱ کیلوگرم را مهار کرد ولی در بار دوم و سوم وزنه های ۲۰۰ و ۲۰۱ کیلوگرم را بالای سر نبرد تا با سه مدال برنز کار خود خاتمه دهد.

محمدحسین رئیسی ملی پوش دسته ۱۰۵+ کیلوگرم در این دوره از مسابقات هر شش حرکت خود را به درستی ثبت کرد تا جز خوبی های ایران باشد. او در یکضرب وزنه های ۱۳۸، ۱۴۶ و ۱۵۱ کیلوگرم را بالای سر برد تا در جایگاه چهارم بایستد. در حرکت دوضرب نیز وزنه های ۱۸۰، ۱۹۱ و ۱۹۹ کیلوگرم را مهار کرد و با مجموع ۳۵۰ کیلوگرم دو مدال نقره دوضرب و مجموع را از آن خود کند.

آرمان محمدزاده دیگر ملی پوش فوق سنگین کشورمان در حرکت یکضرب وزنه های ۱۵۵و ۱۶۰ کیلوگرم را مهار کرد ولی موفق به ثبت وزنه ۱۷۰ کیلوگرم نشد و با این حال به مدال طلای یکضرب رسید. وی در حرکت دوضرب وزنه های ۱۸۹ کیلوگرم و ۱۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در اخرین حرکت خود و این مسابقات وزنه ۲۰۳ کیلویی را مهار کرد تا سنگین ترین وزنه در این مسابقات را بالای سر برده باشد. وی با مجموع ۳۶۳ کیلوگرم سه مدال طلا گرفت.