به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی عظیمی روز دوشنبه در همایش گرامیداشت روز شوراها در شهرستان خمین، اظهار کرد: فعالیت های عمرانی جدا از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیست، شوراها باید با رویکرد جامع نگری و آینده نگری حرکت کنند و اقدامات توسعه شهری نباید معطوف به مرکز شهر باشد.

رئیس شورای شهر خمین ادامه داد: اعتبارات شهرداری خمین ۴۰۵میلیارد ریال است که این میزان منابع مالی پاسخگوی مطالبات مردم نیست، بنابراین تامین منابع مالی برای شهرداری ها باید مد نظر قرار گیرد که بتوان حداقل انتظارات شهروندان را برآورده کرد.

عظیمی اجرایی نشدن مدیریت شهری را از مشکلات شورای شهر دانست و بیان کرد: باید تمام مولفه های ادارات خدمت رسان در اموری شهری تحت نظارت شوراها باشد که این نهاد بتواند در امور شهری وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد، این امر تا کنون رخ نداده، چرا که راهکاری برای این نظارت در قانون شوراها تعریف نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به فنی شدن ساخت و سازها و پیچیده بودن زندگی شهری، مردم با شهرداری ها و شوراهای شهر ارتباط بیشتری دارند، بنابراین شوراها نیز باید تغییرات اساسی در چارت خود داشته باشند، باید کمیته های تخصصی پیش بینی شود که ضمن ارائه نظرات فنی، از آشفتگی و بی برنامگی در شهر جلوگیری شود.

عظیمی بیان کرد: شهرستان خمین به صورت افقی در حال گسترش است و جمعیت این شهرستان در محدوده وسیعی پراکنده شده، همچنین بلاتکلیفی بسیاری از زمین ها و تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای ساخت و ساز، خدمات رسانی شهری را دچار مشکل کرده و این در حالی است که زیرساخت های لازم برای ساخت و سازها و تراکم جمعیت وجود ندارد.

رئیس شورای شهر خمین با اشاره به پر رنگ شدن مطالبات شهروندان گفت: بسیاری از شهروندان بدون دقت به وظایف شهروندی مطالبات شخصی دارند، پرداخت عوارض نوسازی از وظایف شهروندان است که گاها انجام نمی شود و باید آگاهی داشته باشند که توجه به مطالبات شهروندی در قبال انجام وظایف شهروندی است.