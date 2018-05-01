هدفگذاری برای تولید ۴۰۰ هزار اصله نهال توت اصلاح شده در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغر داداش زاده اظهارداشت: امیدواریم تا پایان امسال این تعداد اصله نهال به طور رایگان در اختیار نوغانداران و متقاضیان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نهال های یک ساله ظرف سه سال با مراقبت های انجام شده به بهره برداری اقتصادی برای پرورش کرم ابریشم می رسد، گفت: سیاست ما توسعه کاشت درختان توت در کنار سایر مشاغل به عنوان یک شغل جانبی است.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان این که در مرکز توسعه نوغانداری، برنامه ریزی هایی به منظور تامین نهال توت اصلاح شده و جایگزینی با درختان بومی در بعضی مناطق صورت گرفته است، گفت: برگ درختان توت به عنوان تنها غذای مورد نیاز کرم ابریشم است و هدف ما این است که کاشت نهال توت در مناطق مختلف کشور را به سبب وجود مزیت های نسبی با تاکید بر کشت های نواری در حاشیه مزارع، شهرها، رودها و در جوار خانه ها توسعه دهیم.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار در حال حاضر ۱۴ هزار و ۷۰۰ هکتار در کشور توتستان وجود دارد که برای پرورش کرم ابریشم، ایجاد فضای سبز و در بعضی استان ها برای تولید میوه استفاده می شود.

رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور اذعان داشت: در ابتدای سال ۹۶ برای اساس هماهنگی های به عمل آمده با معاونت امور باغبانی و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ۳۳۰ هزار و ۵۲۰ اصله نهال توت اصلاح شده تولید و در ۱۹ استان کشور توزیع شد.

وی ادامه داد: توسعه کشت درختان توت حتی اگر منجر به پرورش کرم ابریشم نشود، حداقل سهمی در ایجاد فضای سبز و جلوگیری از ریزگردها خواهد داشت.