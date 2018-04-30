به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر فلسفی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه نخستین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی اهواز در تالاب جمالپور با اشاره به اینکه اهواز بیش از ۸۵ درصد از نفت کشور را تولید میکند و یک سرمایه بسیار ارزشمند است٬ اظهار کرد: این افتخار را داشتیم که میزبان انسانهای هنرمند و دغدغه مندی باشیم که تفکرات و اندیشههای خود را در قالب هنر آن هم در شهری به نام اهواز به منصه ظهور رساندند.
وی افزود: زمانی حدود ۲۰ روز این هنرمندان در اهواز بودند و شاهد زحمات طاقتفرسای این هنرمندان ایرانی و خارجی بودم.
رئیس شورای شهر اهواز با اشاره به نقش و تأثیر هنر در ماندگاری رویدادها و مفاهیم انسانی تصریح کرد: مقوله هنر به اذهان جهتدهی میکند و در عین حال باعث ماندگاری مفاهیم میشود.
فلسفی با اشاره به محورهای سمپوزیوم مجسمهسازی یادآور شد: محورهای این سمپوزیوم، نقش کارون در شکلگیری اهواز، نقش نفت در پویایی اهواز و اهواز پایتخت دفاع مقدس بود که ایدههای بسیار خوبی بودند.
وی ادامه داد: بحث همه ادیان بحث منشی است که میتوان به عنوان نقطه مشترکی به آن نگاه کرد؛ همه اعتقاد دارند که یک کسی باید به داد بشریت برسد و این ولع خودش پیام روشنی دارد.
رئیس شورای شهر اهواز بیان کرد: انقلاب آمده تا زمینهساز ظهور باشد و یکی از نشانههای ظهور همین است که شرایط زندگی سخت و ظلم بسیار میشود.
فلسفی گفت: اگر گذشته برگردیم هرگز فکر نمیکردیم که با یک جریان فکری بسیار خطرناک به اسم داعش روبرو شویم که چهره زشتی را در افکار عمومی مطرح و از اسلام چهره خشنی را در میان افکار عمومی به ظهور برساند و کار را برای همه ما سخت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی اهواز با حضور ۲۵ هنرمند ملی و بینالمللی از ۲۰ فروردین کار خود را آغاز کرد. شرکتکنندگان طی این مدت در کارگاهی که در محل پارک جزیره برایشان فراهم شده بود، مشغول به ساخت آثار خود بودهاند و آثاری ساختهاند.
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