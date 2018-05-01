ترویج سلامت در جامعه در اولویت کار مسولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی شامگاه دوشنبه در همایش هفته سلامت که در مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد، به اهمیت سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: در آموزه‌های دینی به مقوله سلامت تأکید بسیاری شده است و سلامتی به عنوان لباسی است که زیبا تر از آن بر اندام کسی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه اسلام برای حفظ سلامت راه‌های پیشگیری از بیماری ها را اولویت دارترین راه ها بری حفظ سلامت عنوان کرده است، بیان کرد: مسولان عرصه سلامت و بهداشت و درمان با برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی به ترویج بیش از پیش سلامت و اهمیت آن در جامعه کوشا باشند.

فرماندار بیجار نیز در این همایش ضمن تبریک هفته سلامت ، به اهمیت سلامت روان و لزوم توجه هر چه بیشتر به آن تاکید کرد و گفت:در بحث سلامت فقط در زمینه سلامت جسم کار شده است و جه بسا سلامت روان از اهمیت بیشتری نسبت به سلامت جسم برخوردار باشد و لازم است در این زمینه نیز به طور جد اهمیت داده شود.

بیژن زندیه به اهمیت سبک زندگی و تأثیر مستقیم این مهم در سلامت افراد اشاره کرد و افزود: افرادی که سبک زندگی مشخصی ندارند قطعا در زمینه سلامت با مشکل مواجه می شوند.

برپایی جشنواره غذای سالم در روستای قم‌چغای

مدیر شبکه بهداشت و درمان هم در این همایش با تبریک هفته سلامت اظهار داشت:حفظ سلامت نیازمند اهمیت و توجه به مثلث سلامت یعنی فعالیت بدنی و تحرک کافی، غذای سالم و محیط زیست سالم است.

محمد مظاهری افزود: سلامت جامعه در گروه رعایت اصول بهداشتی است و جامعه سالم و تندرست می‌تواند از منافع خود دفاع و حقوق خود را کسب کند.

مظاهری بیان کرد:دین مبین اسلام نیز اهمیت بسیاری برای انسان‌ها قائل است و با وضع قوانین بهداشتی نسبت به حفظ سلامت افراد برنامه‌ریزی کرده است.

وی با بیان اینکه سلامتی فقط سلامت جسم نیست بلکه سلامت روح و روان افراد و سلامت جامعه نیز اهمیت بسیاری دارد، گفت: هر کدام از اینها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، اسلام نیز تأکید فراوانی بر خودسازی افراد برای سلامت جامعه کرده و خط مشی زندگی را برای انسان‌ها ترسیم کرده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار در پایان به برنامه های اجرایی در هفته سلامت اشاره کرد و اظهارداشت:همایش دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی، برپایی جشنواره غذای سالم در روستای قم‌چغای، پاک‌سازی محیط زیست با همراهی سمن‌ها در صلوات‌آباد و کوه نقاره‌کوب برای ترغیب مردم به رعایت بهداشت از جمله اقدامات در راستای فرهنگ‌سازی این مهم در جامعه در این ایام است.