خزانه گیری ۹۹درصدی کشاورزان فومنی/۱۵ درصد زمین ها نشاء شد

محمدرضا ابراهیم زاده درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال زراعی ،اظهار کرد : تاکنون بیش از ۱۵ درصد شالیزارهای شهرستان فومن نشاء انجام داده اند.

وی با بیان اینکه این میزان معادل دو هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان ،افزود : پیش بینی می شود با توجه به شروع فصل زراعی از هشت اردیبهشت و همچنین رها سازی آب سد سفیدرود نشاء کاری شتاب بیشتری گیرد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی فومن در ادامه با اشاره به خزانه گیری ۹۹ درصدی کشاورزان فومنی برای شالیزارهای خود، گفت: تاکنون ۹۹ درصد شالیزارهای شهرستان شخم اول و۷۶ درصد نیز شخم دوم زده اند.

ابراهیم زاده با تأکید بر مدیریت بهینه مصرف آب زراعی از سوی کشاورزان، یاد آورشد: شهرستان فومن دارای ۱۳هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیزاری است و بیش از ۱۶ هزار بهره بردار در این حوزه فعالیت می کنند.

به گفته این مسئول شهرستان فومن شش درصد برنج استان گیلان را تولید می کند و عمده ارقام کشت شده در این شهرستان علی کاظمی و هاشمی است.