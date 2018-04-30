به گزارش خبرگزاری مهر ، دومین هفته از نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترس سلاحهای هسته ای جهت بررسی وضعیت خلع سلاح هسته ای، منع گسترش سلاحهای هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان سه ستون اصلی معاهده در ژنو در حال برگزاری است.

در نشست امروز تحت دستور کار عدم اشاعه سلاحهای هسته ای، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، ضمن تاکید بر پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش تحت معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، اظهار داشت که تا زمانی که سلاحهای هسته ای وجود دارند خطر گسترش این سلاحها چه از طریق انتقال به کشورهای دیگر و چه از طریق ارتقا و تولید بیشتر این سلاحها توسط کشورهای دارنده همچنان وجود دارد. این سلاحهای ضد بشری که برای اولین بار آمریکا آنها را در خلال جنگ جهانی دوم، تولید، آزمایش و استفاده کرد، به صورت زنجیروار اشاعه یافتند و طی هفتاد سال گذشته تهدید جدی علیه بشریت ایجاد کرده اند.

نجفی تاکید کرد که تنها راه جلوگیری از اشاعه این تسلیحات نابودی کامل آنها است که کشورهای هسته ای در نقض تعهداتشان تحت NPT این تسلیحات را همچنان حفظ و ارتقا می دهند.

وی گفت: استقرار تسلیحات هسته ای توسط آمریکا در اروپا تحت چتر هسته ای ناتو، کمک به رژیم صهیونیستی برای ساخت و آزمایش سلاحهای هسته ای، کمک هسته ای به کشورهای خارج از معاهده همچنین نقض صریح NPT است.

نماینده ایران در آژانس خاطرنشان کرد: برنامه تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی نتیجه اعمال استاندارد دوگانه توسط برخی از کشورهای هسته ای بویژه آمریکا است، که نقض فاحش کلیه هنجارهای عدم اشاعه است که این کشورها از نظر قانونی متعهد به اجرای آنها هستند.

نجفی در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که اقدامات عدم اشاعه همچون تقویت نظام پادمان آژانس و رژیم کنترل صادرات باید در تطابق با حق غیر قابل انکار کشورها استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

در این نشست اکثر کشورهای عضو ضمن ابراز ناخرسندی از عدم پیشرفت در خلع سلاح هسته ای و تلاش کشورهای دارنده عضو سلاح هسته ای برای محروم کردن کشورها از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، از این کشورها درخواست کردند که به تعهدات خود پایبند بوده و طبق ماده 6 معاهده NPT با حسن نیت به سوی خلع سلاح کامل هسته ای حرکت کنند.

لازم به ذکر است که کنفرانس بازنگری NPT هر پنج سال یکبار برای بررسی پیشرفت اهداف معاهده بویژه خلع سلاح هسته ای برگزار می شود. این نشست کمیته مقدماتی جهت آماده سازی مباحث برای دهمین کنفرانس بازنگری NPT می باشد که قرار است در سال 2020 برگزار شود. تاکنون چندین کنفرانس بازنگری به دلیل عدم پایبندی کشورهای هسته ای به ماده 6 معاهده و فقدان پیشرفت در خلع سلاح هسته ای به شکست انجامیده است. کشورهای هسته ای جهت انحراف افکار عمومی از خطر زرادخانه های تسلیحات هسته ای تلاش می کنند تا با ایجاد بحرانهای ساختگی و بزرگنمایی موضوعات مختلف از تمرکز جامعه جهانی بر خطر عظیمی که تسلیحات هسته ای این کشورها برای جامعه بشریت ایجاد کرده است منحرف کنند.