به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فتحی بیرانوند گفت: در پی دریافت گزارش مشاهده یک قلاده توله خرس سرگردان در سراب «رفتخان» واقع در منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم آباد سریعا اکیپی از نیروهای مجرب عازم منطقه شد و با بررسی محل و اطمینان از سرگردانی این توله خرس و با توجه به ضعف جسمانی و گرسنگی آن برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، این توله را زنده گیری کرده و برای انجام مراقبت های ویژه به مرکز قرنطینه پاسگاه محیط بانی «کلدر» منتقل کردند.

وی افزود: این توله خرس که حدودا سه یا چهار هفته از تولد آن می گذرد توسط مسئول قرنطینه و متخصصین دامپزشکی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان پس از تغذیه با شیر تازه، مورد معاینه قرار گرفت که خوشبختانه آسیب دیدگی در این توله خرس مشاهده نشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه اکنون وضعیت جسمانی این توله خرس در شرایط مطلوبی است، افزود: پایش و جستجوی کامل منطقه ای که توله خرس در آن پیدا شده بود، انجام شد و خوشبختانه علائمی مبنی بر اینکه مادر توله خرس تلف شده باشد مشادهده نشده و احتمال می رود بر اثر بارندگی های شدید و شرایط جوی این توله از مادر خود جدا شده باشد.

فتحی بیرانوند گفت: محیط بانان و کارشناسان این اداره کل پس از اطمینان از سلامتی کامل و حفظ امنیت این توله خرس، برای بازگشت آن به آغوش مادرش در زیستگاه اصلی خود اقدام خواهند کرد.