به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اردکانیان در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: ما باید بجای مقابله با خشک سالی، با کم آبی سازگار شویم و رشد کنیم و تولید داشته باشیم و متناسب با کم آبی گام برداریم.



او ادامه داد: طی ۴۹ سال گذشته هر ۱۰ سال میزان بارش‌های کشور کمتر شده است و می‌توانیم بگوییم در ۵۰ سال گذشته به سمت کم بارشی گام برداشته ایم. چرا که ۵۰ سال قبل متوسط بارش کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر بوده و این روند در ۱۰ سال اخیر ۲۱۷ میلیمتر رسیده است.



اردکانیان گفت: کشور ما نه تنها کم​ آب شده بلکه بطور میانگین هر ۱۰ سال معادل چهار درجه سلسیوس افزایش دما داشته است.



وزیر نیرو تصریح کرد: درسال جاری تاکنون از کم بارشترین سال کشور در ۵۰ سال اخیر هم کم بارش‌تر هستیم و میزان بارش امسال تاکنون ۱۱۳ ملیمتر بوده که طبق پیش بینی‌های سازمان هواشناسی امسال در بهترین شرایط بارندگی حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل را تجربه خواهیم کرد.



اردکانیان با بیان اینکه اولویت ما تامین آب شرب است افزود: شاخص جمعیت و پوشش انسانی تحت پوشش ما با کشور آمریکا برابری می‌کند چرا که بیش از ۹۴ درصد جمعیت شهری ما تحت پوشش آبرسانی قرار دارد. البته جمعیت روستایی هم با ۲۸ درصد پوشش مطلوبی دارد.



او ادامه داد: طبق آمار تا هشت اردیبهشت استان خوزستان ۸۰ درصد، سیستان بلوجستان ۷۵ درصد، استان فارس ۷۰ درصد، کرمان ۷۱ درصد و بوشهر ۶۲ درصد، دستخوش کم آبی قرار گرفته اند.



اردکانیان تصریح کرد: به نسبت سال گذشته ذخائر آبی سدهای کشور ۲۵ درصد کاهش داشته است واین اتفاق روی تولید برق هم اثر گذار خواهد بود.



وزیر نیرو با توجه به وضعیت نامناسب آبی استان هرمزگان و بخصوص شهر بندرعباس گفت:: تاکید و اولویت ما سرمایه گذاری و استفاده از آب شیرین کن‌ها و طرح‌های زود بازده مثل حفر چند حلقه چاه است. البته جیره بندی آب برای بخش‌های مصرف کننده هم در دستور کار ما قراردارد و گفتنی است هر کاهشی که صورت بگیرد به بخش کشاورزی سرازیر می‌شود.



اردکانیان افزود: بطور متوسط در کشورما پرت آب یا آب به حساب نیامده حدود ۲۵ درصد است، اما بخشی هم به اشکال دو شبکه‌های آبرسانی مربوط می‌شود، زیرا تقریبا ۱۴ درصد از هدر رفت آب به اشکالات درون شبکه‌ای ارتباط می‌یابد البته برنامه‌هایی برای کاهش این هدر رفت‌ها داریم.



او افزود: ما باید بدانیم بخش هدر رفت آب در شبکه‌های آب رسانی را به ۱۰ درصد و باقی آب‌های به حساب نیامده را به زیر ۲۰ درصد نزدیک کنیم.



اردکانیان گفت: در بخش شرب و بهداشت حدود هفت و نیم میلیارد متر مکعب در حال هزینه کردن داریم، حدود دو میلیارد متر مکعب در بخش صنعت و مابقی در حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی تامین آب می‌شود.



وزیر نیرو تصریح کرد: خشکسالی یک فرصت است تا بتوانیم به شیوه مصرفمان توجه جدی تری داشته باشیم.



اردکانیان گفت: جالب توجه است که از هفت و نیم میلیارد متر مکعب آب مصرفی در بخش شرب و بهداشت، حدود چهارو سه دهم میلیارد متر مکعب پساب تولید می‌شود پساب مطمئن‌ترین منبع آب محسوب می‌شود و ما از این میزان تنها توانسته ایم یک و دو دهم میلیارد متر مکعب را جمع آوری و تصفیه کنیم و مابقی در حال رها شدن و آلوده سازی آب‌های سالم است.



وزیر نیرو گفت: با پرداختن به تامین آبی سدها، شیرین کردن آب دریا و تصفیه پساب ها، از مدیریت مصرف فارغ نخواهیم شد برای تقویت مدیریت مصرف باید به علوم جدید دستاویز داشته باشیم، به این منظور نیازمند نیروهای فنی خوب کشورمان هستیم پس تربیت و آموزش نیروی انسانی در حال انجام است.



او بعنوان خبری خوب در این برنامه اعلام کرد: فارغ التحصیلان نخبه و تحصیل کرده در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری بدانند موفق شده ایم تعداد سهیمه سالانه ۳۰ نفر امریه مشمولین سربازی را به ۹۰۰ نفر برای ۳ سال آینده اختصاص دهیم. رشته‌های فنی و مهندسی در اولویت هستند و می‌توانند در اوایل تیر ماه در سایت وزارت نیرو و شرکت‌های ما در تخصصی درخواست‌های خود را ثبت نمایند.



اردکانیان در بحث واردات هم گفت: هیچ مفر و ممری برای تامین آب شیرین را کنار نخواهیم گذاشت، ولی هیچ کاری را بدون مطالعه انجام نخواهیم داد تا کنون برنامه‌ای برای واردات آب از دریاجه وان ترکیه به ایران نداریم، نقل و انتقال آب به جنوب کشور هم در حال مطالعه است.



او ادامه داد: گاهی اوقات باید با استفاده از ابزار قیمت (افزایش قیمت آب و برق) برای اصلاح الگوی مصرف بهره گیری کنیم با توجه به افزایش ناچیز قیمت برق نسبت با سال ۹۰، اگر این نرخ را اصلاح نکنیم افزایش ندهیم قادر به ادامه راه در تولید برق نخواهیم بود.



هزینه آب و برق مصرفی فقط از دخانیات بیشتر است وگرنه از همه اقلام و بخش‌های دیگر جامعه مثل پوشاک، درمان و... کمتر است پس برای سال جاری فقط هفت درصد به قیمت آب و برق افزوده خواهد شد.



اردکانیان گفت: البته در بخش برق حدود ۸۰ درصد مصرف کنندگان در چارچوب الگوی صحیح مصرف قرارد دارند و می‌توان با احتساب افزایش هفت درصدی قیمت برق گفت:: به هر خانوار حدود یک هزار و ۱۴۷ تومان به هزینه هایش اضافه خواهد شد، دربخش آب هم بطور میانگین هزینه قبوض به اعضای هر نفر ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

وزیر نیرو گفت: اگر مردم همراهی کنند امسال قطعی برق نخواهیم داشت.