سران رژیم صهیونیستی بقای خود را در تهدید انگاری دیگران می بینند

به گزارش خبرگراذی مهر، بهرام قاسمی نمایش مضحک تبلیغاتی اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یکی از آخرین سریال های تکراری از نمایش های بی ثمر و شرم آور درخصوص برنامه هسته ای مخفی ایران را دست و پا زدن های بی حاصل ورشکسته ای دروغ پرداز و رسوا خواند که جز دروغ پراکنی و دغل کاری کالا و متاعی برای عرضه نداشته و ندارد.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سران رژیم صهیونیستی بقای 'رژیم نا مشروع و دروغ بنیان' خود را در تهدید انگاری دیگران با استفاده از شارلاتانیسم نخ نمای عصر جاهلیت و بی خبری افکار عمومی جهانیان می بینند که بیهودگی و بی ثمری آن بیش از پیش آشکار است.‌



قاسمی تاکید کرد: نتانیاهو و رژیم کودک کش و رسوای صهیونیستی باید به این درک اولیه رسیده باشند که مردم جهان از فهم، آگاهی و شعور کافی برخوردارند.