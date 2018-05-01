ماتیس: با حمله روز گذشته به سوریه هیچ ارتباطی نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا گفت: ما با حمله ای که دیروز علیه مواضعی در حومه حماه صورت گرفت، هیچ ارتباطی نداریم.
ارتش سوریه اعلام کرد که یکشنبه شب چندین موشک به پایگاههای نظامی در حومه حماه و حلب شلیک شد.
یک منبع نظامی به سانا گفت: برخی مواضع نظامی در حومه حماه و حلب در ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی دمشق هدف اصابت چندین موشک قرار گرفته است.
در این گزارش به منبع شلیک این موشکها و نیز خسارتهای ناشی از این حمله اشارهای نشده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، این تجاوز همزمان با تلاشها برای رسیدن به توافق جهت خروج تروریستها از منطقه «یلدا»، «ببیلا»، «بیت سحم» و اردوگاه «الیرموک» و پس از شکستهای سنگین تروریستها در مقابل ارتش سوریه در حومه دمشق و خروج آنها از غوطه شرقی و القلمون شرقی صورت گرفته است.
در اینباره یک منبع در ارتش سوریه اعلام کرد: «سوریه در معرض تجاوزی جدید قرار گرفته و چند پایگاه نظامی در نواحی استانهای حماه و حلب هدف اصابت موشکهای دشمن قرار گرفته است».
تلویزیون سوریه پیشتر گفت: صدای انفجارهای پیاپی در استان حماه شنیده شده و مقامات در حال تحقیق درباره آن هستند.
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