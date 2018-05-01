به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر عبادی دوشنبه شب در جشنواره تجلیل ازکارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه کاری، اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی به معنای حمایت از کارگر ایرانی، اشتغال‌جوانان، ملیت ایرانی و عزت داخلی کشور است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بیان کرد: امروزه مقابله با دشمن فعالیت در عرصه جهاد اقتصادی است که با همت مردم، تلاش مستمر و افزایش کیفیت تولید کالاهای داخل داخل در این زمینه نیز موفق می‌شویم.

عبادی ادامه داد: استکبار بر این عقیده است که پیشرفت جامعه اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، موجب الگو شدن ایران در بین سایر کشورها می‌شود و از این جهت از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به ایران فروگذاری نکردند.

وی با اشاره به وضعیت ایران و کشور مصر افزود: وضعیت کشور مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه نشان می‌دهد که وابستگی به آمریکا چگونه عزت ملت‌ها را لگدمال می‌کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: استقلال به ویژه استقلال اقتصادی یک ارزش بسیار مهم تلقی می شود که به راحتی نصیب ملت ها نشده و تلاش شبانه روزی می‌طلبد.

وی با اشاره به اهمیت استقلال در پیشرفت کشورها یادآور شد: عده‌ای سخن از رشد اقتصادی کشورهایی چون کره جنوبی می‌زنند ولی باید به این نکته توجه کرد که آمریکا اجازه پیشرفت به هیچ کشور وابسته‌ای در منطقه نمی دهد.

عباس رکنی، مدیر کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این مراسم گفت: یکی از اهداف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به رفاه کارگران و افزایش بهره‌وری در محیط کاری است.

وی با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی در سال جاری اظهار کرد: استفاده از کالای ایرانی توسط مردم و در کنار آن ارتقاء کیفیت کالا توسط تولیدکنندگان نقش مهمی در مقاوم‌سازی بنیان‌های اقتصادی کشور دارد.

مدیرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعی خراسان‌جنوبی بیان کرد: اگر دغدغه اشتغال جوانان کشورمان را داریم باید توجه جدی به مؤلفه حمایت از کالای تولید شده توسط کارگر ایرانی داشته باشیم.

رکنی یادآور شد: تجلیل از کارآفرینان، تعاون‌گران و کارگران نمونه در طول سال به جهت تقویت روحیه تولید و تقدیر از کار شایسته صورت می‌گیرد.