  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۷:۴۹

استاندار خراسان‌جنوبی:

بهبود فضای کسب و کار اولویت حوزه اقتصادی است

بهبود فضای کسب و کار اولویت حوزه اقتصادی است

بیرجند- استاندار خراسان‌جنوبی گفت: بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری اولویت حوزه اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه دوشنبه شب در جشنواره تجلیل ازکارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه کاری خراسان جنوبی اظهار کرد: وقتی سخن از کارآفرینان نمونه می‌زنیم مقصود تنها مدیران کارخانه‌ها نیستند.

استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: کارآفرینان در حقیقت تولید کنندگانی هستند که شاخص‌های اقتصادی را ارتقاء داده و موجب رونق اقتصادی می‌شوند.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه یکی از ضرورت‌های کشور ما بهبود وضعیت کسب وکار است، ادامه داد: سرمایه و ثروت یکی از مؤلفه‌های بهبود فضای کسب و کار است ولی همه ابزارهای لازم برای ارتقاء وضعیت کسب و کار سرمایه نیست.

وی افزود: از طرف دیگر بهبود فضای کسب و کار با افزایش کمی تولیدات و صادرات محقق نمی‌شود، بلکه مقصود از فضای کسب و کار مطلوب مجموعه‌ای از روابط ارزشمند، پویا و فعال در حوزه کارآفرینی است.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به تفاوت جدی نگاه غربی و اسلامی در حوزه کار و کارآفرینی گفت: در فرهنگ غربی به همه عوامل تولید کالا به عنوان یک ابزار نگاه می‌شود حتی اگر این عامل تولید انسان باشد.

مروج الشریعه اظهار کرد: اما در فرهنگ دینی انسانیت به تنهایی یک ارزش تلقی شده و به همه روابط در حوزه کار چه رابطه کارگر و کارفرما و چه رابطه کارآفرین با صاحب کار و فناوری باید نگاه انسانی حاکم باشد.

وی یادآور شد: یکی از موضوعات مهم افزایش بهره‌وری در حوزه کار است که در این زمینه دچار مشکل جدی هستیم.

کد مطلب 4285565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها