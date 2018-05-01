بهبود فضای کسب و کار اولویت حوزه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه دوشنبه شب در جشنواره تجلیل ازکارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه کاری خراسان جنوبی اظهار کرد: وقتی سخن از کارآفرینان نمونه میزنیم مقصود تنها مدیران کارخانهها نیستند.
استاندار خراسانجنوبی بیان کرد: کارآفرینان در حقیقت تولید کنندگانی هستند که شاخصهای اقتصادی را ارتقاء داده و موجب رونق اقتصادی میشوند.
مروج الشریعه با اشاره به اینکه یکی از ضرورتهای کشور ما بهبود وضعیت کسب وکار است، ادامه داد: سرمایه و ثروت یکی از مؤلفههای بهبود فضای کسب و کار است ولی همه ابزارهای لازم برای ارتقاء وضعیت کسب و کار سرمایه نیست.
وی افزود: از طرف دیگر بهبود فضای کسب و کار با افزایش کمی تولیدات و صادرات محقق نمیشود، بلکه مقصود از فضای کسب و کار مطلوب مجموعهای از روابط ارزشمند، پویا و فعال در حوزه کارآفرینی است.
استاندار خراسانجنوبی با اشاره به تفاوت جدی نگاه غربی و اسلامی در حوزه کار و کارآفرینی گفت: در فرهنگ غربی به همه عوامل تولید کالا به عنوان یک ابزار نگاه میشود حتی اگر این عامل تولید انسان باشد.
مروج الشریعه اظهار کرد: اما در فرهنگ دینی انسانیت به تنهایی یک ارزش تلقی شده و به همه روابط در حوزه کار چه رابطه کارگر و کارفرما و چه رابطه کارآفرین با صاحب کار و فناوری باید نگاه انسانی حاکم باشد.
وی یادآور شد: یکی از موضوعات مهم افزایش بهرهوری در حوزه کار است که در این زمینه دچار مشکل جدی هستیم.
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