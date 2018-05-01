برنامه برانکو برای نقل و انتقالات پرسپولیس/ اضافه شدن چند جوان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با توجه به حکم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال نمی‌تواند در فصل نقل و انتقالاتی تابستان سال جاری شرکت کند. با این حال تلاش هایی که طی ماه های گذشته صورت گرفته این امیدواری را برای سرخپوشان به وجود آورده که این محرومیت برداشته شود.

با این حال هنوز مشخص نیست که دادگاه بین المللی ورزش محرومیت سرخپوشان از فصل نقل و انتقالات را برخواهد داشت یا سرخ ها همچنان محروم هستند. از این رو کادر فنی پرسپولیس ناچار است تا صدور حکم قطعی توسط دادگاه بین المللی ورزش با بازیکنان فعلی به کار خود ادامه دهد.

هر چند شانس بخشش محرومیت پرسپولیس زیاد عنوان شده است، با این حال برانکو ایوانکوویچ نمی خواهد سهمیه بزرگسالان خود را بطور کامل پر کند تا در نیم فصل آینده برای جذب بازیکن مدنظرش دچار مشکل شود.

از این رو سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد چند بازیکن جوان را همچون سال های گذشته از امیدهای این باشگاه در اختیار بگیرد و بهترین ها را جایگزین بازیکنان جوان خود در لیست فصل آینده سرخپوشان اضافه کند.

برای اینکه جا برای این جوانان باز شود طبیعتا برانکو ناچار است برخی از بازیکنان جوان سال گذشته که به سن بزرگسالی رسیده اند را از ترکیب سرخپوشان کنار بگذارد تا جا برای جوانان جدید باز شود.

ضمن اینکه امید عالیشاه در لیست بزرگسالان فصل آینده پرسپولیس حضور دارد و قرار است برای این تیم در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.