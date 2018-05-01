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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۸

سفری انیمیشنی به دوره مغلول

چهار قسمت از «جوانمردان» ساخته شد/ عرضه بازی رایانه ای در تابستان

چهار قسمت از «جوانمردان» ساخته شد/ عرضه بازی رایانه ای در تابستان

چهار قسمت از مجموعه انیمیشن «جوانمردان» به کارگردانی علی احمدی ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید انیمیشن «جوانمردان» به کارگردانی علی احمدی در وهله اول برای ۱۰۰ قسمت ۲۰ دقیقه ای پیش بینی شده و تاکنون چهار قسمت از آن تولید و نهایی شده است.

«جوانمردان» با تکنیک بازی‌های کامپیوتری ساخته می‌شود که در این روش از موتورهای گیم برای تولید انیمیشن استفاده شده تا باعث افزایش کیفیت و سرعت شود.

این سریال در دوران حمله مغول اتفاق می‌افتد و پس از حمله بیگانگان جوانانی شروع به تشکیل هسته مقاومت می‌کنند و به صورت پارتیزانی به مبارزه با مغولان برمی‌خیزند.

بخش بازی رایانه ای این انیمیشن نیز آماده شده و قرار است بازی آن نیز برای عرضه در تابستان آماده شود.

کد مطلب 4285583
عطیه موذن

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