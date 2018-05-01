چهار قسمت از «جوانمردان» ساخته شد/ عرضه بازی رایانه ای در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، تولید انیمیشن «جوانمردان» به کارگردانی علی احمدی در وهله اول برای ۱۰۰ قسمت ۲۰ دقیقه ای پیش بینی شده و تاکنون چهار قسمت از آن تولید و نهایی شده است.

«جوانمردان» با تکنیک بازی‌های کامپیوتری ساخته می‌شود که در این روش از موتورهای گیم برای تولید انیمیشن استفاده شده تا باعث افزایش کیفیت و سرعت شود.

این سریال در دوران حمله مغول اتفاق می‌افتد و پس از حمله بیگانگان جوانانی شروع به تشکیل هسته مقاومت می‌کنند و به صورت پارتیزانی به مبارزه با مغولان برمی‌خیزند.

بخش بازی رایانه ای این انیمیشن نیز آماده شده و قرار است بازی آن نیز برای عرضه در تابستان آماده شود.