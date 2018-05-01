نماینده ورزشکاران و مربیان در مجمع انتخابات تیروکمان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد فدراسیون تیر و کمان و تائید معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، نماینده ورزشکاران، باشگاه‎ها، داوران و مربیان برای حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون به این شرح معرفی شدند:

نماینده ورزشکاران مرد

* اسماعیل عبادی

* صادق اشرفی

نماینده ورزشکاران زن

* پریسا براتچی

نماینده داوران

* شهرزاد الهیاری

نماینده مربیان

* نجمه آبتین

نماینده باشگاه ها

* باشگاه نفت امیدیه

* باشگاه ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون تیروکمان ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

محسن باقریان فرح آبادی، حمیدرضا بتو، غلامرضا شعبانی بهار، منصور عبدی، مهدی مبینی، سیدرضا میرابوطالبی و حمیدرضا یاری کاندیداهایی هستند که اسامی آن‌ها برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تیروکمان تائید شده است.