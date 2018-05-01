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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۰

بر مبنای فناوری واقعیت مجازی؛

شهربازی علمی تخیلی در چین افتتاح شد

شهربازی علمی تخیلی در چین افتتاح شد

چینی ها برای اولین بار یک شهر بازی در کشور خود تاسیس کرده اند که به طور کامل برای سرگرم کردن بازدیدکنندگان از فناوری واقعیت مجازی و هدست های مرتبط استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، در این شهر بازی خبری از اسباب بازی های متداول در دیگر شهربازی ها نیست و ایجاد حس هیجان و تفریح در مردم تنها با استفاده از ۳۵ جایگاه واقعیت مجازی صورت می گیرد.

در این جایگاه ها اجرای بازی های مختلفی با استفاده از هدست های واقعیت مجازی ممکن است که از جمله آنها می توان به تیراندازی، سوار شدن در دستگاه های مختلف، سفرهای فضایی و غیره اشاره کرد.

در این مجموعه که وسعت آن حدود ۱.۳ کیلومتر مربع است، بخش هایی هم برای تجربه فضاهای هیجان انگیز و ترسناک در نظر گرفته شده و علاقمندان می توانند با استفاده از هدست های واقعیت مجازی به قلعه های مخوف بروند یا نبرد با ربات ها را تجربه کنند.

هزینه اولیه برای تاسیس این پارک ۴۷۰ میلیون دلار بوده، ولی قرار است برای توسعه آن ۱.۵ میلیارد دلار دیگر هزینه شود. انتظار می رود ارزش بازار تفریحات مبتنی بر واقعیت مجازی در چین تا سال ۲۰۲۰ ده برابر شده و به ۸.۴ میلیارد دلار برسد.

کد مطلب 4285588

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