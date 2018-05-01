عکس های یادگاری فراموش شده اند/ مردم در کنار نمادهای شهری

زیبا حاج حیدری هنرمند عکاس که نمایشگاه انفرادی عکس وی با عنوان «غریبه در سرزمین مادری» از روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در گالری «دنا» آغاز به کار می کند، درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: به منظور یادآوری و بازنمایی خاطرات قدیمی، تصمیم گرفتم روی عکس های یادگاری کار کنم و در هفت نطقه کشور هفت مکان را انتخاب و از مردم عادی در کنار نمادهای آن منطقه و شهر عکاسی کردم.

وی در ادامه نام مناطقی را که در آنها عکاسی کرده است اینگونه عنوان کرد: منطقه اول شامل شمال کشور، کنار دریای خزر، منطقه دوم شامل جنوب کشور، اهواز، پل سفید، منطقه سوم شامل شمال غرب کشور تبریز در کنار مجموعه تاریخی ایل‌گلی، منطقه چهارم شامل جنوب غرب کشور کرمانشاه در کنار مجموعه تاریخی و ‌باستانی طاق بستان و سه منطقه مرکزی شهرهای تهران، شیراز و اصفهان به ترتیب مقابل میدان آزادی، حافظیه و مجموعه تاریخی پل سی و سه پل.

حاج حیدری استفاده نکردن مردم از آلبوم های کاغذی را یکی از دلایل فراموشی عکس های یادگاری دانست و افزود: این روزها در بین مردم آلبوم دیدن کمتر مرسوم است و اغلب به ثبت خاطرات خود توسط دوربین های دیجیتال و گوشی همراه می پردازند و بعد از مدتی عکس‌ها به فراموشی سپرده می شوند. من بیشتر به این فکر می کردم که جایگزین آلبوم های عکس خانوادگی قدیم چه چیز شده است.

وی با بیان اینکه در این مجموعه از دوربین های چاپ سریع استفاده کرده است، در مورد امضای آثار توسط مردم گفت: بعد از عکاسی از مردم جلوی نمادهای شهری، از آنها می خواستم تا به رسم قدیم با خط خودشان یادگاری بنویسند و امضا کنند که این موضوع یکی از ویژگی های این نمایشگاه به حساب می آید.

به گفته این هنرمند عکاس، برای تهیه این مجموعه عکس زمان بسیاری گذاشته شده است و از میان عکس‌های موجود، ۲۱۹ فریم سایز کوچک برای نمایشگاه انتخاب شده اند.

وی در توضیح اینکه چرا در عکس ها از نمادهای شهری استفاده شده است، گفت: هر شهر بنا بر اقتضای مکانی و زمانی، برای معرفی خود به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی از نشانه یا سمبلی بهره می گیرد که از آنها به عنوان نمادهای شهری و شهرنشینی یاد می شود. این نمادها گاه جزو آثار باستانی یا طبیعی و گاه مرتبط با آثار مدرن امروزی هستند. در واقع نماد یک شهر می تواند ابتدایی ترین تصویری از یک شهر باشد که در ذهن مخاطب نقش می بندد. به عنوان مثال وقتی از تهران نام برده می شود، ذهن مخاطب «میدان آزادی» را تصور می کند و حافظه شفاهی از این تصویر را نشان می دهد. از این رو اغلب ما وقتی آلبوم های خانوادگی خود را نگاه می کنیم عکس هایی را در شهرهای مختلف از سفرهای مان در کنار این نمادها داریم.

نمایشگاه انفرادی عکس زیبا حاج حیدری با عنوان «غریبه در سرزمین مادری» با کیوریتوری حمید جانی‌پور از روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در گالری «دنا» افتتاح می شود.

زیبا حاج حیدری متولد سال ۱۳۵۴ و دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه تهران است. او از سال ۱۳۷۰ به عکاسی پرداخته و فعالیت جدی و حرفه اش از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است. حاج حیدری همچنین مدتی با به عنوان عکاس خبری و مستند اجتماعی فعالیت کرده است و نمایشگاه «غریبه در سرزمین مادری» سومین نمایشگاه او محسوب می شود.