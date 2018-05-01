۳۸ عضو هیات علمی قراردادی واحد علوم تحقیقات پیمانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، ۳۸ عضو هیات علمی جوان این واحد دانشگاهی که پیشتر به صورت قراردادی با این واحد همکاری می‌کردند، به عنوان عضو هیات علمی پیمانی به استخدام واحد علوم و تحقیقات درآمدند و احکام آنها در آئینی با حضور قائم‌مقام واحد اعطا شد.

وضعیت همکاری جمعی از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات که به مدت بیش از یک سال به صورت قراردادی با این واحد دانشگاهی همکاری کرده و وضعیت استخدامی آنها در سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده بود، در ماه‌های پایانی سال ۹۶ به دستور دکتر فرهاد رهبر مورد بررسی قرار گرفت.

در اواخر سال ۹۶ تعدادی از اعضای هیات علمی قراردادی واحد علوم و تحقیقات که به مدت دو تا چهار سال قراردادی بوده و قرارداد آنها هر ساله تمدید می‌شد و هیچ نوع تعیین تکلیفی برای پیمانی و رسمی شدن و یا قطع همکاری با آنها در سال‌های گذشته صورت نگرفته بود، تعیین تکلیف شدند.

قاسم عموعابدینی قائم مقام واحد علوم و تحقیقات گفت: تا پایان شهریور ماه ۹۷ تمامی ۱۷۰ عضو هیات علمی که در این روند قرار گرفته‌اند، تعیین تکلیف می شوند.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از این اعضای هیات علمی، جوانانی بودند که دارای طرح‌های پژوهشی، ثبت اختراع و مقالات با کیفیت عالی بودند اما تعدادی نیز که با وجود اینکه سه سال است هیات علمی این واحد همکاری دارند اما انتظار بیشتری برای فعالیت‌های علمی و دانش بنیان وجود دارد.

قائم مقام واحد علوم و تحقیقات خاطرنشان کرد: دانشکده‌ها برای جذب یا عدم جذب داوطلبان هیات علمی باید دلیل متقن علمی داشته باشند.

کرم‌اله دانشفرد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات گفت: درحال برنامه ریزی برای راه اندازی شعب جدید واحد علوم و تحقیقات در استان‌ها هستیم.

وی با اعلام اینکه ۲۰ درصد از آموزش‌های واحد علوم و تحقیقات از آغاز مهر ماه ۹۷ به صورت مجازی ارائه می‌شود، تاکید کرد: این آموزش‌های مجازی نیازمند طرح درس‌های آنلاین و آفلاین است.