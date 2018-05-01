۱.۵میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب شرب شهر سیریک تخصیص یافت

میر مرسل ایزدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تامین آب شرب در سیریک بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای اصلاح شبکه انتقال آب شهرهای سیریک و گروگ بیش از ۳۶کیلومتر اصلاح شبکه صورت گرفته است.

وی افزود: به منظور دسترسی آب شرب و جلوگیری از هدر رفت آب و ترمیم و بازسازی شبکه های فرسود انتقال آب عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شهر سیریک به طول ۱۵ کیلومتر طی ۲۰ روز آینده با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد.

ایزدی پور ابرازداشت: برای تامین آب شرب روستاهای شهرستان سیریک با مشارکت بخش خصوصی و آبفاضلاب روستایی عملیات احداث آب شیرینکن ۳ هزار و ۵۰۰ متر مکعبی شهرستان با اعتبار بالغ بر ۷ میلیارد تومان آغاز شده است.

ایزدی پور عنوان کرد: این آب شیرینکن در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع در ساحل روستای زیارت بزرگ احداث می شود.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این آب شیرینکن سه هزار و ۵۰۰ متر مکعبی آب شرب مورد نیاز ۲۰ هزار نفر از مردم روستاهای شهرستان سیریک تامین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم شهرستان سیریک مشکلات زیادی در خصوص دسترسی به آب شرب دارند و در بعضی از مواقع مسئله جیره بندی آب بیش از ۴۵ روز می رسد که این مسئله از لحاظ بهداشتی هم مشکلات زیادی را به همراه دارد.

ایزدی پور با بیان اینکه مسئله نوبت دهی آب در شهرستان به صورت عادلانه صورت نمی گیرد به طوری که در بعضی از روستا ها شبانه روز آب هست و در بعضی روستاها نوبت آب دهی به بیش از چهل و پنج روز می رسد.

فرماندار شهرستان سیریک افزود: حل این مسئله با همکاری ادارات کل آب و فاضلاب و شوراهای اسلامی و دهیاران انجام و از این به بعد هیچ بهانه ای از ادارات آب و فاضلاب شهرستان و استان قابل توجیه و قبول نخواهد بود و باید سعی در کم کردن مشکلات آب شهرستان داشته باشند و در این مسئله می توانند از تمام امکانات بخشداری ها،دهیاری ها و شوراهای اسلامی استفاده کنند.