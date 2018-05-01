نتانیاهو فقط اخبار قدیمی را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک فیتزپاتریک» معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در این پیام که در توئیتر منتشر شده آورده است: شاهد انتشار اخبار قدیمی از سوی نتانیاهو بودیم. ما جزئیات برنامه هسته ای ایران در گذشته را می دانیم و به همین دلیل است که در برجام شاهد بازرسی های شدید هستیم. این بازرسی ها برای کشف، از سرگیری و جلوگیری است.

شب گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه نمایش های مضحک خود در خصوص ایران، مدعی شد که اسرائیل به «اسناد و مدارک» پیشرفت محرمانه هسته‌ای ایران دست یافته که نشان دهنده «فریب جهانیان» از سوی تهران است. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار اطلاعات قدیمی است که قبلا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته بود.