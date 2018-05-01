انگلستان بار دیگر از برجام حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انگلستان در واکنش به اظهارات ضدایرانی بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر بر حمایت از برجام به عنوان توافقی که از اهمیت حیاتی برخوردار است، تاکید کرد.
نتانیاهو در اظهاراتی که با استقبال کاخ سفید مواجه شد، مدعی در اختیار داشتن مدارکی شد که فعالیت پنهانی ایران در راستای دستیابی به تسلیحات هستهای را اثبات میکند!
به ادعای رژیم صهیونیستی، ایران چندین بار درباره فعالیت هستهایش دروغ گفته و بعد از امضای توافق هستهای، فعالیتهای مخفی خود را از سر گرفته است.
در واکنش به این ادعا، سخنگوی دولت انگلیس با تاکید براینکه لندن هرگز درباره ایران و مقاصد هستهایش ساده انگاری نکرده است، گفت: به عنوان بخشی از توافق هستهای ایران، بازرسین (آژانس) با شیوهای که از اهمیت حیاتی برخوردار است، راستیآزماییهای مستقلی را مبنی بر پایبندی ایران، انجام میدهند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در رویکردی مشابه، از پایبندی ایران به برجام با استناد به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سخن گفت و تاکید کرد: نتانیاهو در اظهارات اخیر خود هیچ مدرکی که نشان دهد ایران برجام را نقض کرده است، ارائه نداد.
این درحالی است که کاخ سفید با رویکردی متفاوت به قضیه نگاه کرده و مدعی است: اظهارات نتانیاهو جدید و قانعکننده بوده است!
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