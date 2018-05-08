پژمان عبدی کارگردان نمایش «برای کلاه آهنی ها» درباره اجرای مجدد این اثر نمایشی در تماشاخانه ای تازه تاسیس به خبرنگار مهر گفت: نمایش «برای کلاه آهنی ها» اجرای خود را از ۱۲ اردیبهشت در خانه نمایش مهرگان آغاز کرده است. در واقع این نمایش به عنوان اجرای افتتاحیه این تماشاخانه محسوب می شد و با اجرای «برای کلاه آهنی ها» خانه نمایش مهرگان رسما فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی درباره دلایل اجرا در این تماشاخانه بیان کرد: پریسا محمدی و مهدی علی‌نژاد که این تماشاخانه را راه اندازی کرده اند از دوستان من هستند و قرار بود برای افتتاحیه این تماشاخانه نمایش «سوی کابوی» به کارگردانی پریسا محمدی را که من نیز در آن کار حضور داشتم، به صحنه ببرند که این امکان فراهم نشد و کارهای آماده سازی این مکان به طول انجامید. در نهایت دوستان به من لطف داشتند و پیشنهاد دادند که نمایش «برای کلاه آهنی ها» را که قبلا در سال های ۹۳ و ۹۵ در تماشاخانه استاد مشایخی و تئاتر باران اجرا کرده بودم برای افتتاح این سالن آماده اجرا کنم. این نمایش پیش از این ۷۰ اجرا داشته است و قرار است در خانه فرهنگ مهرگان نیز ۱۵ اجرا داشته باشد.

عبدی درباره تغییراتی که این اجرا نسبت به قبل داشته است، توضیح داد: نمایش تغییر خاصی نسبت به اجراهای گذشته نکرده است و از آنجا که پارسال هم در جشنواره تئاتر فجر اجرا داشتیم و نمایش قبلا چندین اجرا داشته است کار کاملا پخته شده و به نظرم هر تغییری ماهیت نمایش را عوض می کند.

وی درباره ویژگی های اجرا بین کرد: این نمایش اثری ضد جنگ و بی زمان و بی مکان است و ارتباطی به جنگ تحمیلی ایران ندارد و زاییده تخیل نویسنده است. «برای کلاه آهنی ها» روایت گر داستان سه سرباز از ۲ کشور متفاوت است که در گودالی میان میدان جنگ گرفتار شده‌اند. نام کشورهایی هم که در این نمایش مطرح می شود کاملا تخیلی بوده و روی نقشه وجود خارجی ندارند.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش یادآور شد: این اثر نمایشی در جهانی فانتزی اتفاق می افتد و ترکیبی از فضاسازی رئالیستی و فانتزی دارد چون به عقیده من موضوع جنگ به اندازه کافی تلخ و دردناک است پس بهتر است با نگاهی طنز به این تراژدی بزرگ نگاه کنیم و از آزاردهندگی اش بکاهیم.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در گیرودار جنگ میان ۲ کشور کفنکف و آریپما سه سرباز به نام های کلاشینکنف و دوشنکف (از کشور کفنکف) و آرپیاجی (از کشور آریپما)، در گودالی میان میدان جنگ گرفتار شده اند و ... .

نمایش «برای کلاه آهنی ها» به نویسندگی و کارگردانی پژمان عبدی از ۱۲ اردیبهشت به مدت ۱۵ شب اجرا شده است.

محمدعلی حسینی پور، میثاق زارع، پژمان عبدی، مهتاب شیروانی با صدای نیما رئیسی و سارا فعلی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «برای کلاه آهنی ها» هر شب ساعت ۱۹ در خانه نمایش مهرگان به نشانی خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ اجرا می شود.