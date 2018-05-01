به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته، طرح دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمان محلات تهران با حضور رئیس پلیس پایتخت اجرا شد.

سردار رحیمی در این باره گفت: در ۲۴ ساعت گذشته پلیس اطلاعات و امنیت با کارهای اطلاعاتی ۱۰۸ مأموریت را در محل‌های مختلف مانند قهوه‌خانه‌ها، باشگاه‌های بدنسازی، پارک‌ها، تفرجگاه‌های عمومی و ... انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در این عملیات‌ها ۱۹۸ نفر از اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس دستگیر شدند، افزود: برخی از این عملیات‌ها براساس کارهای اطلاعاتی و بخشی بر اساس تماس‌ها و درخواست‌های مردمی صورت گرفت.

یکی از این متهمان، پسر جوانی بود که به جرم مزاحمت برای نوامیس، عربده کشی و اوباش گری دستگیر شده بود.

این جوان ۲۵ساله درباره دلایل دستگیری خود گفت: ما دو برادر هستیم و پدرم بازاری و فرد بسیار محترمی است، اما من به دلیل اشتباهات مختلف باعث خجالت خانواده ام شده ام.

او درباره جزئیات حادثه ای که باعث دستگیری اش شد توضیح داد: چند وقت پیش با دختری در خیابان دوست شدم. دوستی من با این دختر ۱۹ ساله چند ماهی طول کشید، اما ما تفاهمی درباره برخی مسائل نداشتیم؛ از جمله اینکه من نسبت به رفت و آمدهای او خیلی حساس بودم.

چند روز قبل دختر مورد علاقه ام عنوان کرد که می خواهد به یک جشن کوچک برود، اما من بی دلیل با حضور او مخالفت کردم. چند روزی با هم قهر بودیم و حتی روز حادثه به او گفتم اگر به مهمانی بود، خانه شان را آتش می زنم.

این جوان اضافه کرد: متاسفانه او هم اصلا توجهی به حرف های من نکرد و به مهمانی رفت. رفتن او آن قدر به من فشار آورد که تمام مدت قرص های اعصاب خوردم، اما دیدم آرامم نمی کند.

این متهم جوان گفت: به خاطر قرص های اعصاب خواب آلود بودم و قدرت تصمیم گیری نداشتم، اما سرانجام از شدت خشم بلند شدم، ۵ لیتر بنزین تهیه کردم و خودم را به آپارتمان آن ها در بلوار ابوذر رساندم.

وی با بیان اینکه ساختمان دختر مورد علاقه اش در طبقه سوم یک ساختمان ۸ واحده بود افزود: در ورودی را با لگد شکاندم و بنزین را در تمام ساختمان پخش کردم و کبریت زدم.

این متهم پس از آتش زدن ساختمان، در محل ماند تا ماموران پلیس بیایند و او را دستگیر کنند.

با هر نوع اوباش گری و مزاحمت با نوامیش برخورد جدی می کنم

رئیس پلیس پایتخت در پایان این عملیات تصریح کرد: عمده جرایم این افراد، زورگیری با سلاح گرم یا شِبه گرم، عربده‌کشی، تخریب اموال عمومی، تهیه مشروبات الکلی و مواد مخدر و مزاحمت برای نوامیس بوده است.

رحیمی گفت: از این دستگیرشدگان، ۳۰ نفر جزو اراذل و اوباش سطح یک و دو بودند؛ یعنی سوابق بسیاری داشتند و تحت کنترل پلیس هستند.

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها ۸ قبضه سلاح جنگی و عمدتاً کمری، ۵ قبضه سلاح شکاری، ۱۶۷۸ قطعه ادوات قمار، مقادیر بسیاری مشروبات الکلی و ۲۰ هزار قلم داروهای تقلبی نیروزا کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس پایتخت تأکید کرد: عملیات برقراری نظم و امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش به طور مستمر در سال ۹۷ ادامه خواهد داشت و پلیس در مقابل این افراد حالت تهاجمی خواهد داشت. ما بر اساس رصد و اطلاعات به طور مرتب با این افراد برخورد خواهیم کرد.