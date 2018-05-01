بازدید وزیر بهداشت از روند درمان در بیمارستان سیار مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر ، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان سیار مسجد مقدس جمکران که در آستانه نیمه شعبان برپا شده است، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمت به زائران مهدوی برای دانشگاه علوم پزشکی قم و مجموعه وزارت بهداشت یک افتخار بزرگ محسوب می شود.

وی با تاکید براینکه ارائه خدمات درمانی و پزشکی در بیمارستان سیار مسجد مقدس جمکران رایگان است، تصریح کرد: این بیمارستان که از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وزیر بهداشت و درمان از آمادگی بیشتر امسال این بیمارستان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: یک بیمارستان ثابت با حمایت تولیت مسجد مقدس جمکران در طول سال در این منطقه فعالیت دارد ولی با توجه به ازدحام جمعیتی که در نیمه شعبان وجود دارد وجود بیمارستان سیار بیش از پیش حس می‌شد.