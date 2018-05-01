ورود مدعی العموم به استفاده از کالای ملی توسط ادارات دولتی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راوبط عمومی استانداری کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: در راستای عمل به فرمان مقام عظمای ولایت (حفظ الله تعالی) مبنی بر استفاده از کالاهای ایرانی این دادستانی با هماهنگی مدیر کل بازرسی استان کرمان طی دستور مشترکی به ادارات دولتی و سازمان ها و نهاد های عمومی که از بودجه کشور استفاده می کنند اعلام شد که مکلفند از کالاهای ایرانی استفاده و مسئولیت نظارت بر این امر بر عهده مدیران سازمانها گذاشته شده است.

دادخدا سالاری اظهار داشت: با توجه به اینکه خرید و تهیه کالای خارجی که مشابه داخلی دارند توسط سازمانهای دولتی بر خلاف قوانین آمره و مقررات دولتی بوده و این امر می تواند از موارد مجرمانه مندرج در مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و از مصادیق عدم اجرای قوانین و مقررات و تضییع و دخل و تصرف در اموال دولتی باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: این دادستانی و به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی به عنوان ناظران قانونی به موضوع ورود و مدیران و مسئولانی که با خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی موجبات تصییع اموال عمومی از طریق خرید های خلاف قانونی و مقررات را فراهم ساخته اند با آنان مطابق قوانین رفتار خواهد شد.

دادستان کرمان در پایان ضمن تاکید بر دستور صادره اعلام کرد: با متخلفان در هر رده ای که باشند وفق قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.