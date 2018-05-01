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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

مجلس عوام انگلیس درباره برگزیت تصمیم می‌گیرد

مجلس عوام انگلیس درباره برگزیت تصمیم می‌گیرد

مجلس اعیان تصمیم گیری درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به مجلس عوام این کشور محول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، چنانچه دولت انگلیس نتواند درباره برگزیت به نتیجه قابل قبولی با اتحادیه اروپا برسد، مجلس عوام در خصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. 

منابع خبری اعلام کردند که مجلس اعیان انگلیس با ۳۳۵ رای موافق در برابر ۲۴۴ رای مخالف تصویب کرد که در صورت به توافق نهایی نرسیدن دولت با اتحادیه اروپا درباره برگزیت(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) مجلس عوام آن را بررسی کرده و در صورت صلاحدید خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را لغو و روند خروج را متوقف کند. 

این در حالی است که بیشتر نمایندگان مجلس اعیان انگلیس مخالف خروج این کشور از اتحادیه اروپا بوده و با این اقدام دست دولت را برای تصمیم گیری نهایی بدون کسب توافق پارلمان بسته است. 

از سوی دیگر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس پیش از این با بیان اینکه خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق بهتر از یک توافق بد است، تاکید کرده بود: در صورتی که موفق به کسب توافق نشویم بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک خواهیم کرد.

پیشتر اعلام شده بود که برگزیت تا سال ۲۰۱۹ میلادی محقق خواهد شد.

کد مطلب 4285705
شقایق لامع زاده

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