سربازان گمنام برای تأمین امنیت نهایت ایثارگری را ازخود نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی در همایش جامعه اطلاعاتی که با حضور مشاور وزیر اطلاعات، جمعی از مدیران، اعضای شورای تامین و مسئولین حراست دستگاه ها برگزار شد اظهار کرد: ۱۸ سال از عمر خدمتی خود را در استان های مرزی و امنیتی سپری کرده ام لذا با مسائل و مشکلات و اولویت ها و حساسیت های این حوزه آشنایی دارم.

وی افزود: مجموعه وزارت اطلاعات در تمامی صحنه های مرتبط به حفظ تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی، کیان کشور و آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی نهایت ایثارگری و جانفشانی را از خود نشان داده و در این مسیر شهدای زیادی تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: تا زمانی که امنیت وجود دارد ارزش و اهمیت آن را به خوبی احساس نمی کنیم بلکه زمانی متوجه جایگاه و ارزش حیاتی امنیت می شویم که در جامعه این مقوله دچار خدشه و کاستی شود.

زاهدی گفت: انقلاب اسلامی به دلیل اثرگذاری در سطوح منطقه ای و بین المللی دائم در معرض تهدیدها و دشمنی ها قرار دارد که برای حراست از کیان آن تلاش ها و مجاهدت های زیادی صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: امروز در دنیای بسیار پیچیده ای زندگی می کنیم که برقراری امنیت در آن با دوره های گذشته کاملا متفاوت است.

استاندار در پایان افزود: سرویس های جاسوسی و بیگانه برای پیشبرد اهداف و مطامع خود از شیوه ها و ابزارهای مختلف و متنوعی برای خدشه وارد کرده به امنیت استفاده می کنند که برای مقابله و دفع این تهدیدات نوین باید بطور مستمر از آموزش ها و اطلاعات جدید استفاده کنیم.