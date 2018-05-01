کارگاه آموزشی «فنون مناظره» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، کارگاه آموزشی «فنون مناظره» به منظور تشریح روند مسابقات مناظره به زبان انگلیسی و آموزش شیوه های سخنوری، امروز، ۱۱ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد. این کارگاه آموزشی با حضور شروین وکیلی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی همراه بود.

مهدیه شاه نظری، دبیر اجرایی مسابقات به ارائه اطلاعاتی درباره آیین نامه اجرایی اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویان به زبان انگلیسی پرداخت.

در پایان مراسم نیز مهدی کاظمی خالدی، رییس سازمان دانشجویان با تشکر از حضور دانشجویان در نخستین دوره مسابقات مناظره به زبان انگلیسی، بسط و گسترش فرهنگ مناظره و گفتگو را از مهمترین اهداف دبیرخانه مسابقات مناظره برشمرد و بر لزوم همکاری و همراهی بیشتر دانشجویان در این مسیر تأکید کرد.

لازم به ذکر است، اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگلیسی، به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه جاری در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

گفتنی است، ۲۴ تیم دانشجویی از دانشگاه های تهران، امام صادق، شهید بهشتی، علامه، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی هرمزگان، دانشگاه شریف، دانشگاه رازی از استان کرمانشاه، دانشگاه پیام نور اردبیل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت مدرس، خواجه نصیر الدین طوسی و دانشگاه آزاد آمادگی خود را برای حضور در این مسابقه اعلام کرده اند که پس از اخذ آزمون زبان تیم هایی از دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، امام صادق(ع)، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده وزارت خارجه و دانشگاه استان اردبیل به مسابقات مناظره راه پیدا کردند.