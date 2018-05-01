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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایوان شهری بدون کمربندی/اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه

ایوان شهری بدون کمربندی/اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه

ایلام- ایوان شهری با نیم قرن قدمت و یکی از دروازه های استان ایلام همچنان بدون کمربندی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ایوان تنها شهرستانی در استان که فاقد کمربندی است و این باعث مشکلاتی برای رانندگان و اهالی این شهرستان شده است.

در حال حاضر تردد ماشین های سنگین از مسیر خیابان ۲۲ بهمن این شهرستان عبور کنند.

امیدعلی سبزی فرماندار شهرستان ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار اولیه ای که برای اجرای طرح کمبرندی ایوان مصوب شده مبلغ ۱۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: به محض این که بحث تملک اراضی به نتیجه مشخصی برسد اداره کل راه و شهرسازی از طریق انجام تشریفات قانونی مناقصه و بلافاصله بعد از آن نیز بحث عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

مسئولان می گویند زمان مشخصی برای بهره برداری از کمربندی تعیین نشده است.

کد مطلب 4285747

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