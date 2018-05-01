کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توصیف کتاب های منتشر شده در حوزه روان شناسی دین و معرفی اجمالی مؤلفان این کتاب ها، هدف اصلی گردآورنده کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» است.
روان شناسی دین و معنویت، تحول دین مداری، دین، بهداشت و سلامت روان، دین، مشاوره و درمان، روان شناسی عرفان و تجربه دینی، زیست شناسی، دین داری و علوم شناختی دین و ارزیابی و سنجش دین داری، بخش هایی از این کتاب است.
کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» اثر حجت الاسلام ابوالفضل ابراهیمی در قطع وزیری با ۴۱۵ صفحه منتشر شده است.
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