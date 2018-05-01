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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» منتشر شد

کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» منتشر شد

کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» به همت حجت الاسلام ابوالفضل ابراهیمی توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توصیف کتاب های منتشر شده در حوزه روان شناسی دین و معرفی اجمالی مؤلفان این کتاب ها، هدف اصلی گردآورنده کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» است.

روان شناسی دین و معنویت، تحول دین مداری، دین، بهداشت و سلامت روان، دین، مشاوره و درمان، روان شناسی عرفان و تجربه دینی، زیست شناسی، دین داری و علوم شناختی دین و ارزیابی و سنجش دین داری، بخش هایی از این کتاب است.

کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» اثر حجت الاسلام ابوالفضل ابراهیمی در قطع وزیری با ۴۱۵ صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 4285756
سارا فرجی

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