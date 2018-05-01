سهم ایران از اقتصاد بزرگ خلیج فارس کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی تختی گفت: در واقع دهم اردیبهشت ماه هر سال به نام روز ملی خلیج فارس و به ابتکار مردم هرمزگان مزین شده است که هویت خویش را در این روز مورد بازخوانی و تاکید قرار می دهد.

وی افزود: این خطه پهناور که گنجینه ای از حماسه ها و افتخارات و رشادت ها و آئین های ناب است ،در حقیقت ریشه در ژرفای تاریخ دارد و ارتباط این منطقه با دریاهای آزاد سبب شده تا در طول تاریخ اغلب مورد طمع ورزی مستکبران و سلطه جویان باشد.

نماینده مردم هرمزگان تصریح کرد:تاریخ گواهی می دهد که فرزندان این آب و خاک در دل این آبها هرگز قدمی از آرمان های خودشان عقب ننشستند و تاریخ گواهی می دهد که ملت ایران همیشه روحیه استقلال طلبی،عزت خواهی و آزادگی خویش را حفظ کرده و در عین حال صلح طلب و صلح اندیش بوده است.

هاشمی تختی خاطر نشان کرد:باید به همان اندازه که در امنیت خلیج فارس و ثبات استقرار آن و چتر آرامش بر این منطقه سهم داریم و این سهم از طریق هوشمندی ،برنامه ریزی و دوری از تنگ نظری و تقویت اداره ها حاصل نخواهد شد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس بیان داشت :حاصل یک نگاه اجمالی به اقتصاد دریامحور در حوزه خلیج فارس از بانکرینگ سوخت تا فعالیت های بندری و دریایی ،ساخت و تعمیرکشتی،گردشگری،شیلات،نفت و گاز و ایجاد ارزش افزوده از سواحل نشان می دهد که یک گردش مالی بیش از یک هزارمیلیارد دلاری در سال در این منطقه در جریان است اما حقیقتا سهم ما از این گردش مالی عظیم در تناسب با سهم ما از سواحل خلیج فارس نیست .

وی در پایان افزود: شاخص های اقتصادی کشورهای همجوار نشان می دهد که سهم اقتصاد متکی بر دریا در تولید ناخالص ملی این کشورها در دو دهه اخیر رشد خیره کننده ای یافته است اما ما هنوز نسبت به دریا و ظرفیت های آن غافلیم.