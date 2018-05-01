استقلال کشور در گرو خودکفایی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در جشن بزرگ کارگری افزود: نیروی کارگری، نیروی موثر و نافعی است که در همه دنیا برای آن ارج قائلند و در مضامین دینی ما نیز نقش کارگر برجسته است و دین ما تاکید دارد که انسان با سعی و تلاش به توسعه می رسد.

احمدی گفت: کارگران ما در طول انقلاب نقش آفرین بودند و در دوران دفاع مقدس نیز رشادت های زیای داشتند.

وی افزود: بخش کارگری در زمان سازندگی و در همه برهه ها و به ویژه در چهار دهه اخیر برای توسعه کشور تلاش کردند.

استاندار با تاکید بر اهمیت توسعه اقتصادی، گفت: امروز تقابل و جدال ما با دشمنان در حوزه اقتصادی است.

احمدی افزود: باید دست به دست هم دهیم که در مبارزه در مسیر استقلال اقتصادی موفق شویم و استقلال و آزادی با تکیه بر ظرفیت های حوزه کارگری رقم می خورد.

احمدی خاطر نشان کرد: کارگران در جبهه اقتصادی مرز داران کشور هستند و بستر سازی برای فعالیت بهتر حوزه کارگری ضروری است.

احمدی گفت: در کنار این مهم، توسعه، رفاه و ارائه خدمات بهتر به جامعه کارگری مورد تاکید است.

استاندار ابراز داشت: ارزش یک کارگر ماهر، کارآفرین و تکنسین در جوامع محسوس است، اما متاسفانه امروز بر اساس نگاه ها، ارزش یک شخص که در یک اداره نشسته، از یک کارگر بیشتر است و این مسیر اشتباه است و باید این نگاه تغییر کند.

وی افزود: جامعه ای که کار، کارگر و کارفرما در آن ارزش داشته باشد، پیشرفت خوهد کرد.

احمدی حمایت از کار و کارفرما را زمینه ساز توسعه دانست و گفت: باید یاد بگیریم در کنار هم باشیم و بخشی از آن در چارچوب قانون است و بخشی در حوزه فرهنگی است و باید همه تلاش کنیم و برای استقلال، آبادانی و پیشرفت کشور گام برداریم.

احمدی ابراز داشت: حوزه کارگری، تولید، کارفرمایی و ... در کنار هم و با تلاش همگانی توسعه را رقم می زنند.