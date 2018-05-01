آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی بویراحمد/ برقراری پرواز فرودگاه یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر سه شنبه در جشن بزرگ کارگری افزود: تحقق این مهم گام بلندی در توسعه استان است و حجم بالای اشتغال زایی را رقم می زند.

زارعی با بیان اینکه ایجاد این پتروشیمی بخش های دیگر صنعت استان را توسعه می دهد، ابراز داشت: ساخت این پتروشیمی با نگاه به رعایت موارد زیست محیطی و قانونی عملیاتی می شود.

زارعی با اشاره به آغاز مجدد پروازهای فرودگاه یاسوج، گفت: به لطف خداوند، علیرغم حادثه اندوهبار سقوط هواپیما، به جهت سرمایه گذاری عظیم انجام گرفته در فرودگاه یاسوج و اهمیت آن در توسعه، پروازهای جدید با یکی از پیشرفته ترین هواپیماها از سرگرفته شد.

زارعی نقش رشد فرودگاهی در تحقق توسعه استان را محسوس دانست.

زارعی با اشاره به اهمیت بخش کارگری در پویایی جامعه، تصریح کرد: همت حوزه کارگری باعث سربلندی و توسعه کشور است.

زارعی گفت: جمهوری اسلامی ایران اهدافی را در درون تعریف کرده است که استقلال و آزادی از اهم این اهداف است.

زارعی به ابعاد مختلف استقلال اشاره و اظهار کرد: در حوزه استقلال، مهمترین مولفه استقلال اقتصادی است و کشورهایی که با اتکا به ظرفیت های خود به این مهم رسیدند، پیشرفت های زیادی داشتند و این موضوع نشان دهنده نقش استقلال اقتصادی در پویایی هر جامعه ای است.

وی ابراز داشت: تحقق استقلال اقتصادی در گرو تلاش مردمی است که نمونه آن ملت انقلابی ماست که با ابتکار و توانمندی فرزندان خود، با رشادت های خود در جنگ تحمیلی و پس از آن در تحریم های ناجوانمردانه دشمنان و سنگ اندازی های دشمنان با اراده و توان خود در مقابل مشکلات ایستادند.

زارعی با اشاره به اهمیت حمایت از کار و تولید داخلی، اظهار کرد: استقلال، توسعه و پیشرفت ما در گرو تحقق مباحثی مانند حمایت از کالای داخلی است و هدفگذاری هایی در راستای دستیابی به آن انجام شده است.

زارعی نقش حوزه کارگری در تحقق استقلال اقتصادی را محسوس دانست و بیان داشت: گام های بلندی برای توسعه استان در دست اقدام است.

زارعی با تاکید بر برنامه های رفاهی در نظر گرفته شده برای حوزه کارگری، گفت: نیاز جامعه کارگری در حد شعار و سطح پایین خدمات باقی نخواهد ماند و همه مسئولین نظام در تلاشند که با تکیه بر تفکر و اندیشه اسلامی در حوزه کار و کارگری رشد ظرفیت ها و رفاه در این بخش را رقم بزنند.