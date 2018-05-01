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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

همزمان با نخستین روز از نمایشگاه کتاب؛

ترجمه دو رمان از ادبیات معاصر صربستان رونمایی می‌شود

ترجمه دو رمان از ادبیات معاصر صربستان رونمایی می‌شود

دو رمان از ادبیات معاصر صربستان همزمان با نخستین روز از نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نخستین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و روز صربستان در نمایشگاه کتاب، دو رمان از ادبیات معاصر صربستان که به تازگی به زبان فارسی ترجمه شده است رونمایی می‌شود.

این دو رمان با اسامی « پنجره روسی» اثر دراگان ولیکیچ و با ترجمه بیتا ابراهیمی و « اطلسی به رنگ آسمان آبی» نوشته گوران پترویچ و با ترجمه ساره ارض‌پیما و رامینه رضا زاده از سوی نشر کتاب کوچه به فارسی ترجمه شده است.

نشر کتاب کوچه این دو کتاب را با پرداخت حق رایت آنها، در ایران ترجمه و در دست انتشار قرار داده است.

در این مراسم رونمایی که روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه و در سرای ملل نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد، گوران پترویچ و دیمیتری ژارکوف عضو آکادمی علوم صربستان و نیز ملادان وسکویچ دستیار ویژه وزیر فرهنگ صربستان حضور خواهند داشت و به سخنرانی می‌پردازند.

این مراسم رونمایی روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه و از ساعت 16 در مصلای امام خمینی، نیم طبقه شبستان، سالن بین الملل، جنب بازار جهانی، سرای ملل برگزار می‌شود.

کد مطلب 4285806
حمید نورشمسی

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