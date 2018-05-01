به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نخستین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و روز صربستان در نمایشگاه کتاب، دو رمان از ادبیات معاصر صربستان که به تازگی به زبان فارسی ترجمه شده است رونمایی می‌شود.

این دو رمان با اسامی « پنجره روسی» اثر دراگان ولیکیچ و با ترجمه بیتا ابراهیمی و « اطلسی به رنگ آسمان آبی» نوشته گوران پترویچ و با ترجمه ساره ارض‌پیما و رامینه رضا زاده از سوی نشر کتاب کوچه به فارسی ترجمه شده است.

نشر کتاب کوچه این دو کتاب را با پرداخت حق رایت آنها، در ایران ترجمه و در دست انتشار قرار داده است.

در این مراسم رونمایی که روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه و در سرای ملل نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد، گوران پترویچ و دیمیتری ژارکوف عضو آکادمی علوم صربستان و نیز ملادان وسکویچ دستیار ویژه وزیر فرهنگ صربستان حضور خواهند داشت و به سخنرانی می‌پردازند.

این مراسم رونمایی روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه و از ساعت 16 در مصلای امام خمینی، نیم طبقه شبستان، سالن بین الملل، جنب بازار جهانی، سرای ملل برگزار می‌شود.