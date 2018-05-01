واعظی از نمایشگاه کالای ایرانی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رییس جمهور امروز سه شنبه از نمایشگاه کالای ایرانی در حسینیه امام خمینی(ره) بازدید کرد و از نزدیک با تولید کنندگان به گفتوگو پرداخت.
در این بازدید ضمن گفتوگوی حضوری با تولید کنندگان و مسئولین غرفه تولیدات ایرانی در بخش های مختلف از جمله لوازم خانگی، نوشتافزار، پوشاک و منسوجات، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل کودک، لوازم خودرو و وسایل صنعتی و ساختمانی، در جریان ظرفیتها و توانمندیهای تولیدکنندگان، مسائل و دغدغههای آنان قرار گرفت.
تولیدکنندگان کشورمان نیز در جریان این بازدید مهمترین دغدغه ها، درخواستها و پیشنهادهای خود را درباره چگونگی تقویت و حمایت از واحدهای تولیدی و تبلیغ و معرفی مناسب کالای ایرانی بیان کردند.
رییس دفتر رئیس جمهور نیز با تقدیر و اعلام حمایت قاطع دولت از تولیدکنندگان ایرانی، لزوم تلاش برای ارتقای هر چه بیشتر کیفیت محصولات داخلی برای جذب پایدار بازار در فضای رقابتی را مورد تاکید قرار داد.
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