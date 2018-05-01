فقط در یک روستای هشترود خط تلفن ثابت فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امینی ظهر امروز سه شنبه در جلسه مشترک با اعضای شورای هماهنگی ICT استان آذربایجان شرقی که در محل سالن جلسات فرمانداری هشترود برگزار شد، افزود: مردم از وضعیت مخابرات در شهرستان هشترود ناراضی هستند.

امینی گفت: من با صراحت عرض می کنم ما فقط در یک روستا خط تلفن ثابت داریم. تمام تلفن های ثابت قطع است و در صورت وجود ارتباط فقط دو ساعت امکان برقراری آن ممکن است.

نماینده مردم شهرستانهای هشترود و چاراویماق گفت: دولت در بخش مخابرات فوق العاده ضعیف عمل کرده است .

وی گفت: آمارهایی که توسط شرکت مخابرات در خصوص خدمات مخابرات در هشترود ارائه شده کاملا سوری است. بیایید ببینیم آیا این آماری که داده می شود واقعا در شهرستان هشترود وجود دارد.

وی یاد آور شد: با مردم جناحی برخورد نکنید. آنتن دهی همراه اول و ایرانسل در هشترود ضعیف است و این نشان از کم لطفی مسئولان مربوطه است.

وی خاطر نشان کرد: آمارهای ارائه شده واقعا کذایی هستند و وضعیت خدمات مخابرات اگر به همین منوال پیش برود وزیر مخابرات را استیضاح خواهم کرد.

نارضایتی مردم در خصوص خدمات رسانی مخابرات

فرماندار شهرستان هشترود نیز در این جلسه گفت: نارضایتی مردم در خصوص خدمات رسانی و نگهداری در حوزه مخابرات در شهرستان هشترود وجود دارد.

امین امینیان طبق بررسی تطبیقی سال ۹۵ که خود شرکت مخابرات تحویل ما داده است خدمات رسانی حوزه ICT در تمام حوزه ها از شاخص استانی پایین هستیم.

وی گفت: در بحث نگهداری تاسیسات مخابرات کند هستیم و نیاز هست تا در این خصوص سرعت عمل داشته باشیم.