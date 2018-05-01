کشاورزان قزوینی در اجرای سیستم های نوین آبیاری مشارکت بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز سه شنبه در سومین جلسه ستاد پیگیری سامانه های نوین آبیاری استان که با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه برگزار شد اظهار کرد: سیاست و اولویت سال جاری، اجرای طرح های نوین آبیاری و توسعه طرح های گلخانه ای است.

وی افزود: طی دو سال گذشته اقدامات خوبی در بخش آب و خاک انجام شده و طرح های بسیاری در بخش آب و خاک نیمه کاره مانده که بایستی تا پایان شهریور ماه این طرح ها به اتمام برسد تا ۱۰ هزار هکتار باقی مانده نیز به بهره برداری برسد.

خمسه تصریح کرد: بهره برداران و کشاورزانی که طی سال های گذشته بصورت انفرادی یا تجمیعی اقدام به آغاز طرح سیستم های نوین آبیاری کرده می بایستی سریعا اقدام به تکمیل طرح و راه اندازی آن نمایند.

به گفته ی وی؛ با توجه به سرمایه گذاری عظیم صورت گرفته در اجرای این گونه سیستم های متقاضیان طرح های سیستم های نوین آبیاری بایستی در این زمینه مشارکت بیشتری داشته باشند.

این مقام مسئول تاکید کرد : کشاورزان در اجرای سیستم های نوین آبیاری مشارکت بیشتری داشته باشند.

خمسه خاطر نشان کرد: از آنجایی که دولت برای اجرای طرح های نوین آبیاری بیش از ۸۵ درصد کمک ها بصورت بلاعوض در نظر گرفته کشاورزان برای تکمیل طرح های نیمه کاره سامانه های نوین آبیاری مشارکت بیشتری داشته باشند.