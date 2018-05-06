خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر با قهرمانی سرخ پوشان تهران به پایان رسید تا تیمها خود را برای فصلی جدید آماده کنند. در لیگ شانزدهم ۱۶ تیم حضور داشتند که از این جمع تنها ۸ تیم فصل را با همان مربیانی به پایان رساندند که با آنها فصل را آغاز کرده بودند. پرسپولیس، ذوب آهن، سایپا، پارس جنوبی، پیکان، فولاد، صنعت نفت و استقلال خوزستان ۸ تیمی بودند که نیمکت‌شان در جریان مسابقات دست نخورد. اما استقلال تهران، گسترش فولاد تبریز، تراکتورسازی تبریز، سپیدرود، سپاهان، نفت و سیاه جامگان نیمکت‌های لرزانی داشتند و در طول فصل با تغییراتی مواجه بودند.

* نفت و لرزان ترین نیمکت لیگ

تیم فوتبال نفت تهران که سرانجام نیز غزل خداحافظی از لیگ برتر را خواند و به لیگ دسته اول سقوط کرد، با ۵ سرمربی رکورددار تغییرات روی نیمکتش بود. نفتی ها سال را با حمید درخشان آغاز کردند و با هومن افاضلی به پایان رساندند. علی کریمی، احمد آل نعمه و آتیلا حجازی هم دیگر نفراتی بودند که در این بین یک یا چند هفته هدایت این تیم را تجربه کردند تا نفت پر رفت و آمد ترین نیمکت را داشته باشد.

سیاه جامگان با ۴ و سپیدرود با ۳ مربی در طول فصل بعد از نفت بیشترین تغییرات را در این فصل داشته اند.

* استقلال بالاترین تیم در جدول

تیم فوتبال استقلال فصل را با منصوریان آغاز کرد، به صورت موقت با مک درموت ادامه داد تا این نیمکت به شفر واگذار شود. آبی پوشان در نهایت فصل را با قرار گرفتن در رده سوم جدول به پایان رساندند تا این تیم بالانشین ترین تیم جدول باشد که نمیکت آن دچار تغییر شده است.

در نقطه مقابل استقلال تهران، استقلال خوزستان قرار دارد. آبی پوشان خوزستان پایین ترین تیم در جدول رده بندی هستند که نیمکت شان دستخوش تغییر نشد. این تیم فصل را با عبدالله ویسی آغاز کرد و با همین مربی به پایان رساند. آبی پوشان خوزستان فصل را با ایستادن در رده ۱۲ جدول به پایان رساندند تا این تیم پایین ترین تیم جدول باشد که مربی اش در طول فصل تغییر نکرده است.

* ثابت ترین نیمکت‌ها در خوزستان

خوزستانی‌ها ثابت کردند که به تغییرات روی نیمکت اعتقادی ندارند. سه تیم خوزستانی حاضر در لیگ برتر فصل را با همان مربیانی به پایان رساندند که با آنها آغاز کرده بودند. فراز کمالوند، سیروس پورموسوی و عبدالله ویسی سرمربیان صنعت نفت، فولاد و استقلال خوزستان بودند و در تمام طول فصل هدایت تیم های خود را برعهده داشتند.

حتی در همه هفته‌هایی که این تیم ها با مشکل برخورد کرده بودند باز هم مدیرانش از دست زدن به تغییرات خودداری کردند و پای مربیان شان ایستادند.

* ثبات در نیمه بالای جدول

در نیمه بالای جدول تنها استقلال بود که نیمکتش دستخوش تغییر شد و ۷ تیم پرسپولیس، سایپا، ذوب آهن، پارس جنوبی، پیکان و فولاد دیگر تیم های نیمه بالای جدول دست به ترکیب نیمکت خود نزدند.

در نیمه پایین جدول نیز تنها استقلال خوزستان بود که مربی‌اش تغییر نکرد و ثبات را تجربه کرد. سایر تیم های نیمه پایین جدول دستخوش تغییراتی روی نیمکت شدند.

* رکورد جالب علی کریمی

علی کریمی تنها مربی در این فصل بود در دو تیم مربیگری کرد. نفت تهران و سپیدرود نیمکتهایی بود که وی نشستن روی آن را تجربه کرد. با این تفاوت که علی کریمی در دو سه مقطع مختلف روی نیمکت نفت تهران نشست تا به طور کل پر رفت و آمد ترین مربی سال باشد.

* ۳۰ مربی روی ۱۶ نیمکت

در فصل شانزدهم لیگ برتر مجموعا ۳۰ مربی روی نیمکت ۱۶ تیم نشستند. برانکو ایوانکوویچ، امیر قلعه نویی، علیرضا منصوریان، میک مک درموت، وینفرد شفر، علی دایی، مهدی تارتار، مجید جلالی، سیروس پورموسوی، فراز کمالوند، لوکا بوناچیچ، فیروز کریمی، یحیی گلمحمدی، آرتور ساغلام، رضا مهاجری، عبدالله ویسی، علی نظرمحمدی، امیدرضا روانخواه، علی کریمی، زلاتکو کرانچار، منصور ابراهیم زاده، حمید درخشان، علی کریمی، آتیلا حجازی، احمد آل نعمه، هومن افاضلی، اکبر میثاقیان، علیرضا مرزبان، رضا عنایتی و داود مهابادی ۳۰ سرمربی بودند که به شکل موقت و ثابت روی نیمکت‌های ۱۶ تیم لیگ برتری نشستند.