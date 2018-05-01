استندآپ کمدی«بی بی» در همسویی با ترامپ/اتهامات قدیمی واهداف جدید

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: «بنیامین نتانیاهو» هنر جدید خود در سرگرم کردن مردم را از شصت و هفتمین نشست عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد. وی در آن تاریخ با نشان دادن یک تصویر بزرگ کودکانه از یک بمب که به قسمت‌های ۷۰ درصد و ۹۰ درصد تقسیم شده بود، تاکید کرد ایران ۷۰ درصد راه را برای دستیابی به بمب هسته‌ای طی کرده است. او ادامه داد: کشورهای جهان باید مانع ایران برای عبور از خط قرمز رسیدن به بمب هسته‌ای شوند.

وی سپس خط قرمزی در قسمت ۹۰ درصد کشید و مدعی شد: باید اجازه ندهیم ایران به این خط نزدیک شود.

وی در سال های بعد نیز این هنرنمایی خود را ادامه داد که آخرین مورد آن مربوط به کنفزانس امنیتی مونیخ بود که نتانیاهو با نشان دادن چند آهن پاره مدعی شد که این آهن پاره ها قطعات پهپاد ایرانی هستند که در سرزمین های اشغالی سرنگون شده است.

در این سال ها نمایش های مضحک نتانیاهو با تمسخرجهانی روبرو شده اند و این اقدامات «بی بی» نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان با واکنش مواجه شده و حتی کارتونیست ها با به تصویر کشیدن کاریکاتورهای متعدد اقدام به تمسخر نتانیاهو کردند.

اما اینبار نخست وزیر رژیم صهیونیستی روشی متفاوت را برای سرگرم کردن مردم جهان انتخاب کرد و از چند ساعت قبل تلاش کرد تا به نوعی حس کنجکاوی مردم را تحریک کند. در همین رابطه از عصر روز دوشنبه رسانه ها این مطلب را تبدیل به خبر اصلی خود کردند که نتانیاهو قصد دارد اظهارات مهمی را در خصوص ایران اعلام کند.

اعلام این خبر با توجه به وضعیت منطقه خاورمیانه و حملات اخیر انجام شده در سوریه علیه جریان مقاومت که یک مورد از آن ها مستقیما از سوی رژیم صهیونیستی انجام گرفته، موجب شد تا جوی از نگرانی بوجود بیاید و رسانه های همسو با صهیونیست ها نیز در پی تشدید این نگرانی بودند.

فدریکا موگرینی همچنین خاطرنشان کرد که در اظهارات نتانیاهو علیه ایران، هیچگونه مدرکی دال بر عدم پایبندی تهران به این توافق نیافته است سرانجام شوی جدید نتانیاهو آغاز شد و نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ایران در منطقه شورآباد تهران، سرگرم ادامه برنامه هسته ای خود است.

نتانیاهو با نمایش سیرک مانند سی دی ها و زونکن هایی در این خصوص مدعی شد که اینها مدارک ما از فعالیت های ایران است که با آمریکا به دست آوردیم!

وی در ادامه گفت: «امشب چیزی می‌گوییم که نشان دهد ایران چندین بار درباره فعالیت هسته ایش دروغ گفته است. بعد از امضای توافق هسته‌ای ایران، فعالیت‌های مخفی را آغاز کرد».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نشان دادن عکسی از یک انبار که مملو از گاوصندوق بود، مدعی شد که «ایران پس از امضای برجام، مواد رادیواکتیو مربوط به این برنامه تسلیحاتی را به جایی در جنوب تهران منتقل کرده است. اسرائیل به نیم تن از مواد داخل دیوارها، ۵۵ هزار صفحه، ۵۵ هزار فایل دیگر در بیش از ۱۰۰ سی دی دسترسی پیدا کرده و هر چه شاهد خواهید بود کپی دقیق از مواد اصلی در ایران است. فایل‌ها شامل اسناد و نمودارهایی است که مقصر بودن ایران را نشان می‌دهد. ما این مواد را با ایالات متحده و دیگر کشورها تقسیم کردیم تا صحت آن را تائید کنند. سالها است که می‌دانیم ایران برنامه هسته‌ای سری داشته و این پروژه ای برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است».

واکنش های جهانی به شوی نتانیاهو

اما در واکنش به این هیاهوی صهیونیستی، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار اطلاعات قدیمی است که قبلا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته بود.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای اعلام کرد که «توافق هسته ای [ایران] دقیقاً به این دلیل حاصل شد که هیچگونه اعتمادی میان طرفین وجود نداشت؛ وگرنه انعقاد یک چنین توافق هسته ای ضرورتی نداشت».

موگرینی همچنین گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی که تاکنون در ۱۰ گزارش خود پایبندی کامل تهران به تعهدات مندرج در توافق هسته ای ۲۰۱۵ را تأیید کرده است، «تنها سازمان بی طرف و بین المللی است که مسئولیت نظارت بر تعهدات هسته ای ایران را برعهده دارد».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود که «پیش ازهرگونه نتیجه گیری پیرامون این موضوع، باید ادعاهای تل آویو مورد ارزیابی قرار گیرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها سازمان بی طرف بین المللی است که مسئولیت نظارت بر تعهدات هسته ای ایران را برعهده دارد و چنانچه یک کشور اطلاعاتی دال بر سرپیچی [تهران] از این تعهدات را در اختیار دارد، باید این اطلاعات را به مکانیزم مورد تأیید و قانونی ذیربط ارجاع نماید».

فدریکا موگرینی همچنین خاطرنشان کرد که در اظهارات نتانیاهو علیه ایران، «هیچگونه مدرکی دال بر عدم پایبندی تهران به این توافق نیافته است».

سخنگوی دولت انگلیس نیز در واکنش به شو تبلیغاتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت این کشور درباره مقاصد هسته‌ای ایران «ساده‌انگار» نیست.

سخنگوی دولت انگلیس افزود: ما هرگز درباره مقاصد هسته ای ایران، ساده‌انگار نبوده ایم و به همین دلیل است که به عنوان بخشی از برجام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به عنوان نظام بازرسی پذیرفته‌ایم. این کاملا ضروری و مهم است که به طور مستقل این مساله راستی آزمایی شود که ایران به توافق هسته ای احترام می گذارد و برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیز است.

سناتور «باب کوکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم در واکنش به نمایش شب گذشته نتانیاهو در گفتگویی با شبکه بلومبرگ گفت: ایالات متحده پیش‌تر نیز از جنبه‌های نظامی برنامه اتمی ایران، باخبر بوده‌است.

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته آن‌چه باید در توافق اصلاح شود «انجام بازرسی‌های بیشتر»، «برنامه موشکی» و «بند غروب» -در ارتباط با محدودیت زمانی مربوط به تعلیق برنامه اتمی ایران- است.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت: کارشناسان اطلاعاتی و دیپلمات ها گفته‌اند در آنچه نتانیاهو شب گذشته ارائه کرد، نشانه‌هایی از نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران دیده نمی‌شود، اما این اقدام می‌تواند دست مشاوران «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای برجام را بازتر کند. تمامی شواهد ادعایی که نتانیاهو ارائه کرد، مربوط به قبل از سال ۲۰۱۵، یعنی زمان حصول برجام بوده‌اند. با وجود این، نتانیاهو شب گذشته مدعی شد ایران در دوران پس از برجام فناوری‌های هسته‌ای خود را حفظ کرده و دانش خود در زمینه «سلاح هسته‌ای» را افزایش داده است.

«مارک فیتزپاتریک» معاون سابق وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی در توئیتر آورده است: شاهد انتشار اخبار قدیمی از سوی نتانیاهو بودیم. ما جزئیات برنامه هسته ای ایران در گذشته را می دانیم و به همین دلیل است که در برجام شاهد بازرسی های شدید هستیم. این بازرسی ها برای کشف، از سرگیری و جلوگیری است.

سخنگوی دولت انگلیس نیز در واکنش به شو تبلیغاتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت این کشور درباره مقاصد هسته‌ای ایران «ساده‌انگار» نیست «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در گفتگویی تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت پایبندی کامل تمام طرف ها به توافق هسته ای ایران تاکید کرد.

بنا بر بیانیه صادره از سوی کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این گفتگو پیرامون برجام رایزنی کردند.

در این بیانیه آمده است: ولادیمیر پوتین بر موضع روسیه مبنی بر اینکه این توافق که برای تضمین امنیت و ثبات بین الملل بسیار حائز اهمیت است باید به دقت از سوی تمام طرف ها مورد اجرا گیرد تاکید کرد.

بخش فارسی «یورونیوز» نیز با این عنوان «پاس گل نتانیاهو به ترامپ برای خروج از برجام» به تحلیل شوی نتانیاهو پرداخت و نوشت: کنفرانس مطبوعاتی بنیامین نتانیاهو، در ساختمان وزارت دفاع این کشور، احتمالا یکی از اپیزودهای پیش‌بینی نشده روند خروج ایالات متحده آمریکا از برجام بود. صحبت‌های نخست‌وزیر اسرائیل درباره برنامه پنهانی ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، اطلاعاتی فراتر از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بر نداشت. این که برنامه تولید جنگ‌افزار هسته‌ای ایران تا سال ۲۰۰۳ دنبال شده و در این زمان متوقف شده است، نه افشای سندی محرمانه، که اساسا صورت مساله بحران هسته‌ای دیرپا میان ایران، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل متحد در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، یعنی سال انعقاد برجام بود. واکنش‌های سریع بریتانیا، آلمان و شخص فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حتی کاخ سفید نشانگر همین واقعیت است که نتانیاهو، به احتمال زیاد اطلاعات جدیدی ندارد.

تلاش برای فریب ترامپ و خلف وعده آمریکا

نتانیاهو در شرایطی این شوی مضحک را به روی پرده برده که قرار است تا چند روز دیگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، وضعیت حضور این کشور در برجام را تعیین کند. آنگونه که مقامات بلندپایه کاخ سفید اعلام کرده اند ترامپ تا کنون تصمیم قطعی برای خروج یا باقی ماندن در برجام را اتخاذ نکرده اما وی از چند ماه قبل مدام بر این امر تاکید کرده که اگر برجام اصلاح نشود واشنگتن از آن خارج می شود.

خروج آمریکا از برجام خواست قلبی اسرائیل، عربستان سعودی و جنگ طلبان است. در واقع از همان زمان امضای برجام تل آویو و ریاض تلاش خود را برای برهم زدن این توافق هسته ای آغاز کردند و اکنون در یک قدمی رسیدن به خواسته خود هستند.

از سوی دیگر، سایر امضا کنندگان برجام که بر اهمیت و تاثیر گذاری آن واقف هستند در روزهای اخیر ضمن یادآوری اهمیت این توافق هسته ای به پیامدهای منفی خروج احتمالی آمریکا از آن اشاره کرده اند و به نظر می رسد نتانیاهو برای آنکه تاثیر تلاش های کشورهای امضا کننده برجام را بر ترامپ کاهش دهد دست به این اقدام جدید زده و نمایش شب گذشته را به روی صحنه برده است.

به هر حال این «شوی تبلیغاتی» زمینه سازی برای افکار عمومی جهانیان برای خروج ترامپ از برجام است تا توپ در زمین ایران باشد و ایران را ناقض برجام معرفی کند. اسراییل در تلاش است از رهگذر فشار به برجام بتواند امتیازاتی در خصوص برنامه موشکی ایران و مسائل مرتبط با منطقه به ویژه در سوریه بگیرد.