بازسازی بازار قدیم بر اساس معماری سنتی واسلامی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی نخعی پیش ازظهر سه شنبه در نشست ساماندهی بازار میناب که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهارداشت: شهرستان میناب از تاریخ و فرهنگ بالای برخوردار است و باید در جهت حفظ فرهنگ وسنتهاو انتقال آن به آیندگان بدرستی اقدام شود.

نخعی گفت: بازار بزرگ میناب یکی از آثاری است که بر اساس فرهنگ ورسوم مردم منطقه شکل گرفته که کار بازسازی این بازار بزرگ نیز باید بر اساس تاریخ این مرز و بوم انجام شود و معمار ی آن به صورت سنتی و اسلامی طراحی شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: متولیان کار باید طرحی برای ساماندهی بازار میناب هرچه سریع تر آماده کنند تا برای اجرای آن اقدامات لازم صورت گیرد

وی به نقش محوری آموزش در رونق بازار و ایمنی بازاریان در جهت جلو گیری از زیان های احتمالی اشاره کردوعنوان داشت: برنامه های آموزشی مدون برای صنوف مختلف در دستور کار متولیان امر در شهرستان میناب باشد.

نخعی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش رفاه کسبه و بازاریان و مردم شهرستان میناب است که در این راه خواستار مشارکت های لازم بازاریان و مردم هستم.