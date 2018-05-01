احمدرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که اگر تیم خونه به خونه حاضر به حضور در فینال رقابت های جام حذفی نشود، رای قانونی چه خواهد بود گفت: در صورت امتناع تیم خونه به خونه از حضور در مسابقه این تیم سه بر صفر بازنده اعلام خواهد شد.

این کارشناس حقوقی ورزش ادامه داد: علاوه بر آن کمیته انضباطی این تیم را به پرداخت مبلغ پنجاه تا صد میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهد کرد. همچنین کمیته انضباطی می تواند با استفاده از ماده ۱۱۸ مقررات انضباطی، مجازات های تکمیلی دیگری نیز برای این باشگاه منظور نماید.

براتی در ادامه خاطرنشان کرد: در عین حال باید توجه داشت که اینها، تنبیهاتی هستند که برای امتناع این تیم از حضور در مسابقه فینال لحاظ خواهد شد و سایر تخلفات این تیم و مسئولانش از قبیل نشر اکاذیب و تحریک تماشاگران به اقدام علیه فدراسیون و سازمان لیگ نیز تنبیهات مستقلی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که عنوان شده امکان این وجود دارد که استقلال خوزستان جایگزین تیم خونه به خونه در فینال جام حذفی شود اما براساس اعلام کارشناسان حقوقی تیمی که از دور مسابقات حذف شده است نمی تواند به مسابقه برگردد. استقلال خوزستان نیز در دیدار نیمه نهایی شکست خورده و از دور مسابقات کنار رفته است.