مجید حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صحبتهای علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال که گفته بود تلاش ها برای نگه داشتن تیم تاسیسات در لیگ برتر فوتسال ادامه دارد، گفت: بعد از آنکه شرکت تاسیسات تیم فوتسال را منحل کرد، اتفاق جدیدی نیفتاده است. هنوز حرف انحلال است و شرکت در این فضا جلو می رود.

وی تاکید کرد: درِ مذاکره با مسئولان شرکت تاسیسات باز است. آقای رحمانی هم تلاشش را کرد ولی خبر جدیدی نشده است. اگر خبری بود که به ما می گفتند چون دیگر فرصتی تا شروع لیگ نمانده است.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکنی برای گرفتن رضایتنامه به باشگاه مراجعه کرده است؟ گفت: ما با بازیکنان تسویه حساب کردیم ولی کسی برای گرفتن رضایتنامه نیامده است. از این بابت هم نگرانیم که چرا برای گرفتن رضایتنامه نیامده اند. این نشان می دهد که بازیکنانی که درآمدشان فقط از فوتسال است، تا الان بلاتکلیف هستند. ای مسئله حال ما را خراب می کند.