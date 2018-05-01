هزینه بالای درمان افراد دارای اوتیسم/نیاز به حمایت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسدی در مراسم افتتاح کافه دانتیست ویژه افراد مبتلا به اوتیسم و سندرم داون افزود: این کافه توسط افراد دارای بیماری اوتیسم اداره می شود و نمونه آن در خاورمیانه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز با حمایت بهزیستی استان و مراکز غیردولتی راه اندازی شده است، تاکید کرد: در آینده نزدیک کافی شاپهایی نیز ویژه افراد دارای ضایعه نخاعی و سالمندان ایجاد می شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴ هزار فرد مبتلا به اوتیسم توسط بهزیستی استان تهران شناسایی شده اند، گفت: برای هزار نفر آنها تشکیل پرونده داده ایم و در حال حاضر نیز ۲۴۰ نفر آنها در هفت مرکز آموزشی بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد مراکز اوتیسم نیز تا مردادماه افزایش پیدا می کند، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم تعداد این مراکز را به ۱۰ مرکز برسانیم.

اسدی اظهار داشت: خدماتی که بیماران اوتیسم دریافت می کنند مانند گفتاردرمانی و فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه نیست، به همین دلیل بهزیستی هزینه زیادی را تامین می کند.

وی افزود: هزینه کاردرمانی و فیزیوتراپی برای هر یک از افراد دارای اوتیسم در ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این موضوع نیازمند این است که تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و دولت نیز از آنها حمایت کند.