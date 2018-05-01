کمتر از سه سال دیگر راه آهن همدان - سنندج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی امروز سه شنبه در بازدید از قطعه ۹ کریدر غرب کشور در سنندج گفت: پروژه کریدور بزرگراهی شمال به جنوب در غرب کشور از طرح هایی بود که دولت یازدهم آن را شروع کرد که که از بندر امام در جنوب کشور شروع شده و به بازرگان وصل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه مذکور در تمامی مسیرها در حال اجرا است، عنوان کرد: طول کل کریدور یک هزار و ۴۸۰ کیلومتر است که ۳۲۰ کیلومتر آن در استان کردستان قرار دارد و از کل پروژه ۱۴۰ کیلومتر آن به صورت چهار خطه به بهره برداری رسیده است.

خادمی با بیان اینکه ۱۴۰ کیلومتر از کریدور موجود دراین استان زیربارترافیک است، بیان کرد: بالغ بر ۱۲۰ کیلومتر آن در حال عملیات اجرایی داریم که ۴۰ کیلومتر باقی مانده که باید به مناقصه گذاشته شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و ساخت زیربنایی حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه این پروژه که کل استان‌های غرب کشور به ویژه استان کردستان را پوشش می‌دهد در یک برنامه سه ساله به اتمام خواهد رسید،اظهار داشت: تمام قطعه ها مطالعات آن تکمیل و پیمانکاران در حال عملیات هستند.

خادمی ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار کریدور شمال به جنوب است که تا کنون با اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان از محل صندوق اوراق مشارکت شاهد تخصیص ۱۲۰ درصدی اعتبار این پروژه هستیم.

وی با بیان اینکه اعتبارات محور سنندج به مریوان ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، افزود: اعتبارات محور سنندج به مریوان از ۲۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که از این میزان ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به کردستان و مابقی توسط سازمان تامین شده است.

خادمی اشاره ای به قطعه صلوات آباد سنندج کرد و افزود: از گردنه صلوات آباد به سنندج طراحی جدیدی حدود ۴۰ کیلومتر طراحی شده و در دست مناقصه است.

مدیر عامل شرکت توسعه و ساخت زیربنا های حمل و نقل کشور گریزی به راه آهن سنندج همدان زد و گفت: زیر سازی پروژه راه آهن سنندج همدان انجام و تا دو سال دیگر ریل گذاری را در سنندج آغاز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پنج استان کشور در ریل گذاری راه آهن در اولویت قرار دارند که کردستان یکی از آنها است، عنوان کرد: مسیر راه آهن سنندج به همدان ۱۵۰ کیلومتر است و امید است تا ۳۰ ماه آینده شاهد حرکت قطار در کردستان باشیم.