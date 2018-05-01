به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری ظهر سهشنبه در نشستی با پیمانکاران پروژههای تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل، ضمن تأکید بر ضرورت تحقق شعار سال مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد: یکی از راههای تحقق شعار سال استفاده مجموعههای اداری از اقلام تولید داخل برای برطرف کردن نیازهایشان است.
وی افزود: اگر میخواهیم بهمثابه یکنهاد فرهنگساز در جامعه، الگوی مصرف اقلام ایرانی را در جامعه با پیوستی فرهنگی، تبلیغ و ترویج کنیم، میبایست ابتدا از خودمان شروع کنیم که در این رابطه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان طی سال جاری برای تکمیل و ساخت پروژههای عمرانی و غیر عمرانی خود از اقلام ساخت داخل بهره خواهد برد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین خواستار توجه بیشتر پیمانکاران مجموعههای اداری و اجرایی در مقوله استفاده از اقلام داخلی برای پروژههای سطح استان شد و تأکید کرد: خوشبختانه ایران اسلامی در طول حیات بابرکت خود، آنقدر به دستاوردهای عظیمی در بخش تولید دستیافته که بتوان تمام نیازهای یک مجموعه اداری را از داخل تأمین کرد.
کالای داخلی نیازمند حمایت آحاد جامعه
شکری بابیان اینکه کالای داخلی نیازمند حمایت آحاد جامعه از مسئولان تا مردم است، گفت: برای ترویج سبک زندگی مبتنی بر تهیه اقلام داخلی نیازمند یک پیوست فرهنگی هستیم که در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی با بهرهگیری از شبکه تبلیغی خود شامل روحانیان، هیئات مذهبی، تشکلهای دینی، مؤسسات فرهنگی، مداحان و ... اقدامات خوبی را در سطح کشور و استان سمنان در دستور کار قرار دارد.
وی در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه تولیدکنندگان روی دیگر تحقق شعار سال۹۷ هستند، گفت: باید سوی دیگر سکه را نیز دید و آنهم تولیدکنندگانی هستند که اگر حمایت مردمی را میخواهند، باید در ارتقای کیفی محصولاتشان در قیاس با مدلهای خارجی نیز اهتمام داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: به همت جوانان ایران اسلامی خوشبختانه فناوریهای بسیار نوینی در سطح کشور و استان وجود دارد که بهرهگیری از آنها میتواند راهگشای بسیاری از معضلات باشد، درنتیجه حمایت از تولیدکننده در وهله نخست حمایت از جوانان این مرزوبوم و مقوله اشتغال بهمثابه یکی از مهمترین مطالباتشان است و در وهله بعد به توسعه اقتصادی ایران اسلامی منجر خواهد شد.
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