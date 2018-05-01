۲۱۲ مقاله به سومین جشنواره استانی علامه حلی در بوشهر ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین فقیه صبح سه‌شنبه در نشست با معاونان حوزه علمیه استان بوشهر اظهار داشت: بیستمین همایش کتاب سال حوزه برگزار می‌شود و طلاب می‌توانند کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های دفاع‌شده خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

وی مهلت ارسال آثار به بیستمین همایش کتاب سال حوزه را تا پایان خرداد ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: طلاب و روحانیان بایستی پس از ثبت نام اینترنتی دو نسخه از آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان بوشهر خاطرنشان کرد: سومین جشنواره استانی علامه حلی بوشهر با هدف ترویج پژوهش در مدارس علمیه استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی از ارسال ۲۱۲ مقاله به دبیرخانه سومین جشنواره استانی علامه حلی در بوشهر خبر داد و بیان کرد: نیمی از مقالات مربوط به حوزه علمیه برادران و نیمی دیگر مربوط به حوزه علمیه خواهران است.

فقیه با بیان اینکه مقالات ارسال شده در حال بررسی و ارزیابی اولیه و اجمالی قرار دارد افزود: پس از بررسی اولیه، ارزیابی تفصیلی صورت می گیرد و آثار برتر به دبیرخانه مرکزی در قم معرفی خواهند شد و در مرحله بعد نفرات برتر برای رقابت با طلاب کشوری معرفی می شوند.

دبیر سومین جشنواره استانی علامه حلی افزود: سال گذشته تعداد ۳۱۹ مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۰۲ مقاله مربوط به برادران و ۲۱۷ مقاله مربوط به خواهران بوده است.