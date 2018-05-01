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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

مدیرعامل شرکت انتقال گاز عنوان کرد:

ظرفیت انتقال گاز کشور به روزانه ۸۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

ظرفیت انتقال گاز کشور به روزانه ۸۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: امسال ظرفیت انتقال گاز در شبکه خطوط سراسری به ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‎رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت،  سعید توکلی درباره افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور متناسب با مقدار تولید و فرآورش گاز  گفت: پارسال ظرفیت انتقال گاز در خطوط لوله انتقال گاز سراسری کشور روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب بود که این رقم با حدود ۶ درصد افزایش، امسال به روزانه ۸۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. بالاترین رقم انتقال گاز کشور به روز هفدهم بهمن سال ۹۶ مربوط  بود که به دلیل سرمای هوا و رشد مصرف، ۷۵۷ میلیون مترمکعب گاز در یک روز منتقل شد.  

مدیرعامل شرکت انتقال گاز درباره افزایش طول خطوط انتقال گاز توضیح داد: تا پایان دولت دوازدهم، ۶۰۰ کیلومتر خط انتقال گاز به صورت قرارداد BOT به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش مهر،  بر اساس اعلام حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، تا سه سال آینده مقدار تولید گاز طبیعی باید از حجم ۲۳۰ میلیارد مترمکعب سالانه کنونی به ۲۹۰ میلیارد مترمکعب برسد، همچنین مقدار تولید اتان به بیش از ۸ میلیون تن، میزان تولید گوگرد به ۲ میلیون تن، میزان تولید میعانات گازی به ۳۶۰ میلیون تن و میزان تولید ال‌پی‌جی به ۱۲ میلیون تن در سال ارتقا خواهد یافت، همچنین مجموع تولید در سال ۹۷ به حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد، این رقم اکنون در مرز سالانه ۲۱۰ میلیارد مترمکعب است.

کد مطلب 4285940

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